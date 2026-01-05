Lappí y Del Nido reaccionan a la oferta de Sergio Ramos: "Absolutamente nada"

Tras la derrota ante el Levante, uno de los grandes accionistas del Sevilla y el empresario que aspira a comprar el club se pronunciaron sobre las últimas novedades en torno al club de Nervión

La venta del Sevilla Fútbol Club sigue preocupando a la afición nervionense y ocupando a los principales actores, que desde hace unos días cuenta con un nuevo protagonista: Sergio Ramos. El exfutbolista del Sevilla, junto a un fondo de inversión estadounidense, ha entrado en la carrera por hacerse con la propiedad del club hispalense y como era de esperar, su aparición no ha dejado indiferente.

La propia afición el Sevilla se pronunciaba en el micrófono de ESTADIO Deportivo sobre esta posibilidad tras el partido ante el Levante, al mismo tiempo que pasaban por allí algunos de los implicados en el futuro institucional del club hispalense. Uno de ellos es José María del Nido Benavente, expresidente y uno de los grandes accionistas del club, que se mostraba tajante ante el micrófono de El Chiringuito asegurando no saber "absolutamente nada" sobre la supuesta oferta de 400 millones de euros de Sergio Ramos. "Nadie me ha llamado", zanjaba Del Nido Benavente, sin muchas ganas de hablar y con el rostro muy serio tras la derrota del Sevilla.

Lappí, tranquilo y todavía en la pelea

Otro de los actores principales en esta telenovela que se está convirtiendo la venta del Sevilla es el empresario hispalense Antonio Lappí, que encabeza junto a Fede Quintero la conocida como 'Tercera vía' y uno de los más interesados en hacerse con el club como alternativa más lógica y sensata ante tanto interés extranjero. El socio sevillista también dejaba algunas palabras para El Chiringuito, reconociendo no tener tampoco constancia de una oferta liderada por Sergio Ramos.

"No sé nada, la verdad, sinceramente no sé nada. Lo desconozco todo, lo que sé es lo que he me encontrado por los medios nada más, simplemente", respondía Lappí, que se sentía "decepcionado, como todos" tras la derrota del Sevilla frente al Levante. En cuanto a si había alguna novedad o había recibido respuesta a su oferta, Lappí fue claro. "No, seguimos ahí. No estoy ahora mismo para hablar de ese tema, sinceramente".

400 millones de euros: la oferta que lidera Sergio Ramos

Estas reacciones tanto de Del Nido Benavente como de Antonio Lappí se han producido a raíz de la filtración de una supuesta oferta de 400 millones de euros por el proyecto que lidera Sergio Ramos. Tanto el futbolista de Camas como su grupo de inversión tendrían la intención de darle una vuelta al club y renovar la marca del Sevilla Fútbol Club, venida a menos en los últimos años.

Este fondo estadounidense ya estaría esperando además los datos de una auditoría externa para valorar la deuda real del club, que rozaría los 200 millones de euros si contramos con el préstamo de CVC que se firmó a través de LaLiga tras la pandemia, y es que del resultado final de esta auditoría podría variar la oferta final.