Sergio Ramos no va de farol: su oferta para comprar el Sevilla ascendería hasta los 400 millones

En potente oferta que lidera el futbolista de Camas habría detrás un grupo inversor estadounidense, que ya espera los datos de una auditoría externa sobre el estado real de las cuentas y la deuda del club

La ilusión en el sevillismo por su equipo en este 2026 apenas ha durado cuatro días, lo que ha tardado en rodar el balón por el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán para poner en evidencia que el problema de este Sevilla va más allá de los jugadores, cuya calidad es más que cuestionable, y del entrenador, que ayer con solo dos cambios mandó un claro mensaje al palco de 'esto es lo que tengo', aunque de ninguna manera esto justifique la humillante derrota a manos del colista.

Por eso, ahora mismo la única salida que se vislumbra con algo de esperanza entre afición para dejar atrás estos tres años de devaluación deportiva es la venta del club. Los actuales accionistas mayoritarios están abiertos a la misma y son varios los interesados en sentarse a negociar para que haya un cambio de poder en el club y con él, un nuevo proyecto deportivo.

El último en aparecer en escena ha sido Sergio Ramos, como cabeza visible de un grupo de inversores dispuestos a llevar de nuevo al Sevilla a competición europea. Y por las informaciones que se van filtrando a la prensa con cuentagotas, el camero no va de farol. En las últimas horas ha sido el prestigioso medio deportivo británico The Athletic quien ha dado más detalles de la ofensiva exfutbolista y canterano del Sevilla.

Según este medio, Sergio Ramos es la cabeza reconocible de un fondo estadounidense y la oferta de este grupo ascendería hasta los 400 millones de euros por la casi totalidad de las acciones del club. El central de Camas sería uno de los inversores del mismo pero el que más acciones ostentería, aunque su imagen tan reconocida en Sevilla, España y el mundo del fútbol esté sirviendo para liderar dicho proyecto.

La oferta final, pendiente de una auditoría y del préstamo de CVC

Tanto Sergio Ramos como su grupo de inversión tendrían la intención de darle una vuelta al club y renovar la marca del Sevilla Fútbol Club, venida a menos en los últimos años. Este fondo estadounidense ya estaría esperando además los datos de una auditoría externa para valorar la deuda real del club, que rozaría los 200 millones de euros si contramos con el préstamo de CVC que se firmó a través de LaLiga tras la pandemia, y es que del resultado final de esta auditoría podría variar la oferta final.

Estos 400 millones de euros que pondrían encima de la mesa están destinados al 'valor empresarial' del club, es decir, que ahí no estaría incluida la supuesta inyección de capital que necesitaría el Sevilla para llevar a cabo una ampliación de capital con el que empezar un proyecto deportivo y empresarial desde su origen con mayor potencial económico, siendo este uno de los aspectos que menos convence de momento a los actuales accionistas ya que no devolvería al club a lo que se pretende, que es volver a poner el campamento base en competición europea.