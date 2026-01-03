El mensaje de Sergio Ramos que alimenta los rumores en torno al Sevilla: "Los resultados son para los que actúan"

El futbolista, que sigue en activo y buscando un nuevo proyecto, manda señales en sus redes sociales mientras que su irrupción en la carrera por hacerse con la mayoría accionarial del Sevilla no ha dejado indiferente a nadie

La entrada de Sergio Ramos en la posible compra del Sevilla Fútbol Club ha pillado a muchos a contrapié. El futbolista de Camas, recién terminada su aventura en el Rayados de Monterrey aguarda algún otro proyecto interesante para alargar su carrera en activo hasta los 40 años, aunque al mismo tiempo ha dado el paso para volver al Sevilla por segunda vez, aunque en esta ocasión no para pisar el terreno de juego, sino para trabajar en los despachos.

Está por ver si la propuesta que lidera Sergio Ramos junto a un grupo de inversores avanza como pretende el campeón del Mundo, después que desde su entorno filtrara que estaban convencidos de que la oferta del sevillano era la más fuerte de las que había llegado a la manos de los accionistas mayoritarios. Mientras tanto, el futbolista, siempre activo en sus redes sociales, lejos de acallar los rumores de la posible compra del Sevilla los ha alimentado con un mensaje que muchos han leído entre líneas.

El camero ha publicado una 'storie' en su perfil de Instagram tomando un baño relajado en su casa con tres frases escritas. "El éxito no ocurre por accidente; ocurre por intención, "tu destino no es cuestión de azar, es cuestión de elección" y "las coincidencias son para los que esperan; los resultados son para los que actúan". Frases que muchos seguidores y aficionados del Sevilla han relacionado con sus últimos movimientos en torno al club de Nervión.

El proyecto liderado por Sergio Ramos

Hasta el momento no ha trascendido mucha información acerca de las intenciones de Sergio Ramos en caso de hacerse con la mayoría accionarial del Sevilla, tampoco del resto de interesados, pero sí que desde el entorno del futbolista se han encargado de dejar claro que una decisión que está muy meditada y no un capricho. Detrás del camero hay un grupo varios inversores interesados en entrar en el club hispalense con un potente proyecto. No en vano, hace escasos meses tanto Sergio Ramos como su hermano René, apostaron por adentrarse en el mundo de los despachos en el fútbol uniéndose a Monchi en el nuevo San Fernando CD 1940, lo que ha multiplicado también el runrún de una posible implicación del ex director deportivo nervionense en el proyecto que Ramos estaría esbozando para el Sevilla.

Según apunta el diario As, la primera oferta trasladada por Sergio Ramos sería inferior a la de los americanos, que ya habría rebajado su propuesta tras conocerse el estado final de las cuentas del club al finalizar la 'due diligence', pasando de los 3.400 euros por acción a los 2.700 aproximadamente, aunque más alta que la de los de la conocida como 'Tercera vía', liderada por Antonio Lappí y Fede Quintero, que alcanzaba en torno a los 2.500 euros por acción.

Habrá que ver cómo avanzan estas negociaciones en las próximas semanas, pero en caso de que la vía de Sergio Ramos fuera ganando enteros y este pudiera acabar como accionista principal del Sevilla, no podría volver a jugar en un club de LaLiga, pues la Ley del Deporte y la normativa de la Federación española lo prohíben compatibilizar ambas funciones.