La potente oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla... ¿con Monchi?

Tras enfriarse la opción de la oferta americana, venida a menos tras conocer la situación real financiera del club, y aparecer la alternativa del camero junto a otros inversores, la carrera por la compra del club plantea más preguntas y dudas, como el de la implicación del director deportivo, que ya comparte proyecto con el defensa en San Fernando

El 2026 ha comenzado con novedades en lo que a la posible venta del Sevilla Fútbol Club se refiere. Con la llegada del nuevo año salía a la luz el interés de un nuevo comprador del club hispalense, nada más y nada menos que Sergio Ramos, apoyado eso sí por más inversores, aunque en un principio fue vinculado a la conocida como 'Tercera vía' comandada por Antonio Lappí y Fede Quintero. Así, esta información desvelada por Muchodeporte en el día de ayer ha sido ampliada con más detalles horas después de conocerse.

Así, en 'Libre y Directo' de Radio Sevilla han hablado esta tarde sobre las intenciones de Sergio Ramos con el club en el que se crío, del que salió y con el que ha mantenido un enfrentamiento durante antes hasta su vuelta para jugar un año más antes de aventurarse en la Liga MX mexicana, de donde ahora ha regresado. Según la emisoria hispalense y aludiendo a fuentes del propio entorno del futbolista camero, no es que Sergio Ramos haya hecho ya una oferta para comprar el Sevilla, sino que además ésta sería la más fuerte que habría llegado a los actuales accionistas.

Bajonazo de la oferta más jugosa que se había filtrado

Pero evidentemente, estamos hablando de un asunto bastante voluble y cambiante en cuestión de días, pues si bien la oferta que más gustaba hasta ahora en el seno de los actuales accionistas mayoritarios era de un supuesto grupo inversor americano, tras completar la 'due diligence', esta supuesta oferta de 3.400 euros por acción no alcanzaría ahora ni los 2.700. Esto obviamente, da más opciones al resto de interesados, sobre todo a Lappí y Quintero, aunque la aparición de Sergio Ramos está dando mucho que hablar, y sobre todo, muchas preguntas, que algunas sí tienen respuestas y otras, todavía no.

Una de ellas atañe al dinero, es decir, a la capacidad económica del todavía futbolista, pues no se ha retirado, para emprender un proyecto de tal magnitud. Evidentemente, Sergio Ramos llegaría acompañado de un grupo de inversores de los que por el momento se desconoce su nacionalidad, aunque conociendo el tirón mediático del jugador, no habría problemas para sumar interesados al barco.

Muchos se podrán preguntar que cuál sería el proyecto de Sergio Ramos para reflotar al Sevilla, evidentemente todavía no se conoce públicamente pues para empezar debe saber primero tiene opciones de que su oferta pueda llegar a buen puerto.

¿Monchi vendría con Sergio Ramos?

Otros tantos se acordarán de Monchi, que de momento sigue sin mojarse con ninguna candidatura y a todas le ve sus virtudes, ya sea extranjera, como ha podido comprobar en sus experiencias en Roma y Birmingham, o de la casa (Lappí y Quintero). ¿Estaría Monchi en el proyecto de Sergio Ramos? Seguramente a día de hoy eso solo lo sepan ellos pero tan sólo hace falta recordar que Monchi, Sergio Ramos y su hermano René Ramos van de la mano en el proyecto del CD San Fernando 1940, del que Monchi es presidente y los hermanos Ramos son miembros del consejo de administración, para hacerse una idea de por donde pueden ir los tiros...