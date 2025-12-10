La venta del Sevilla en vídeo, según la IA

En ESTADIO Deportivo hemos preguntado a la Inteligencia Artificial cómo ve la venta del Sevilla Fútbol Club y el presunto interés de diversos fondos americanos en hacerse con el club, amén de la existencia de una 'Tercera vía' sevillista; ¿El resultado? En el vídeo que abre esta noticia

Que el Sevilla Fútbol Club está en venta es una noticia que no sorprende a ningún sevillista a estas alturas de la película. De hecho, en ESTADIO Deportivo venimos informando al respecto desde 2018. En las últimas fechas, sin embargo, se han acelerado los rumores sobre una posible venta del club a fondos inversores americanos. Una realidad que tampoco pilla por sorpresa a la redacción de este diario, que en febrero de este mismo año ya avisó, también, que Alberto Pérez Solano, secretario del consejo del Sevilla FC, había conseguido alcanzar un acuerdo con A-Cap para la venta de las acciones de los americanos junto a Sevillistas de Nervión y la Familia Carrión a razón de 2.200 euros por título. Una operación que, visto lo visto, estaría acabando de formalizarse en estas fechas.

Del Nido, los Americanos, la Tercera Vía... La venta del Sevilla, según la IA

Como también hemos informado en esta casa, Del Nido Benavente siempre ha sido reacio a esa venta, aunque el letrado estaría 'obligado' a sumarse a la venta si finalmente esta acaba cristalizando. El expresidente, sin embargo, sigue sin recibir oferta alguna al respecto, como él mismo se ha encargado de comentar públicamente en las últimas semanas, más allá del interés de una 'Tercera Vía' encabezada por Antonio Lappi. Una alternativa que, por otro lado, se antoja como la salvación para gran parte del sevillismo, que sí vería con buenos ojos un cambio en la planta noble, siempre que esta siga en manos de sevillistas. El problema con la 'Tercera Vía', sin embargo, es puramente económico, no alcanzando estos las cifras por acción que solicita Del Nido para desprenderse de su paquete de acciones.

Un clima de crispación social en el club que augura una nueva junta caliente, estando prevista para el próximo lunes 15 de diceimbre la Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla FC de este 2025. Un nuevo cónclave accionarial en Nervión que se antoja especialmente tenso, de ahí que los peñistas y los pequeños accionistas se estén aglutinando ya para reclamar la máxima transparencia del mundo en este proceso de venta y, de camino, blindar los símbolos de la entidad, como bien puede ser el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, el grupo Accionistas Unidos del SFC y el grupo de animación Biris Norte ya se han puesto manos a la obra.

Sobre todo esto hemos querido preguntarle a la Inteligencia Artificial, siendo el vídeo que abre la noticia el resultado obtenido. La IA, al menos, lo tiene claro: la 'Bombonera' de Nervión corre peligro ante el suculento dinero americano. En cualquier caso, no cabe duda de que hace falta un cambio en el seno de la entidad para que el Sevilla Fútbol Club vuelva a transmitir respeto en Europa.