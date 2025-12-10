Sow admite problemas de adaptación a tanto cambio de entrenador: "Hay dudas y es normal, al Sevilla le cuesta ganar en casa, pero fuera también"

El internacional suizo admite que tanto su rendimiento como el del resto de sus compañeros está muy por debajo de lo esperado pero, aunque deja claro que el vestuario está "al cien por cien" con Matías Almeyda

El primer tercio de la temporada 2025/2026 ha ofrecido una imagen muy irregular del Sevilla FC y la línea es directamente extrapolable al plano individual en la figura de Djibril Sow. Tras un largo verano en el que sonó con fuerza como posible venta para hacer caja, le costó entrar en el once de Matías Almeyda y, cuando lo ha conseguido, su rendimiento sigue estando lejos del esperado en un futbolista de su caché. En este sentido, el internacional suizo admite que le está costando bastante adaptarse al cambio de entrenador y a los métodos del argentino. O, mejor dicho, expone como atenuante que ha tenido "seis entrenadores" -con sus seis estilos y cometidos diferentes para él- en los poco más de dos años que lleva en el club.

Así, aunque considera que "el equipo está dando pasos hacia adelante para mejorar", Sow asegura comprender las críticas de la afición sevillista: "Es normal que haya dudas, no sólo nos está costando ganar en el Sánchez-Pizjuán; fuera de casa, también", ha admitido el centrocampista de 28 años en una comparecencia ante los medios de comunicación a las puertas del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, donde el club ha organizado una de sus clásicas visitas navideñas en la que han participado directivos y componentes de los primeros equipos masculino y femenino del Sevilla FC.

La cámara de Juan José Ponce para ESTADIO Deportivo ha sido testigo directo de la autocrítica confesión de Sow, que ha sido preguntado por esos rumores estivales de traspaso, por su decisión de continuar en el Sevilla FC y por la opinión que tiene de su propio rendimiento en esta 25/26. "No, no me he visto bien; pero creo que todavía estamos en ese proceso del cambio de entrenador. (Almeyda) es el sexto entrenador que tengo aquí. Siempre que llega un entrenador nuevo tiene diferentes ideas, diferentes posiciones para mí... pero yo siempre busco mejorar para ayudar al equipo y ser exigente".

"Sí, porque creo que siempre es difícil cambiar de entrenador, cambiar de posición... pero yo siempre intento ayudar al equipo. Me da igual dónde juegue, siempre intento ayudar", ha insistido el mediocentro helvético ante una segunda pregunta con la que los periodistas querían cerciorarse de su respuesta y descartar un posible malentendido provocado por las barreras lingüísticas. "Podemos ver que nos falta todavía un poco de estabilidad en los partidos, dependemos mucho de los errores, pero creo que en el último partido dimos un paso adelante, con un juego más compacto y más serio. Éste es el camino", ha analizado, con optimismo.

Los malos resultados del Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán y las críticas de la afición

"Bueno, no nos cuesta sólo en el Sánchez-Pizjuán. También fuera de casa están siendo partidos muy difíciles. En este momento nos falta un poco de efectividad arriba. Eso queremos que mejore". "Creo que cuando uno gana siempre hay dudas, siempre hay críticas, pero nosotros tenemos que creer en lo que el míster nos pide y creer en el camino que estamos haciendo juntos", ha opinado, asumiendo el pobre rendimiento del Sevilla FC; siete puntos de 21 en casa, 10 de 24 como visitante y un parcial de 4/21 en las siete últimas jornadas. "El objetivo es buscar la estabilidad, sumar los máximos puntos posibles y no sufrir como el año pasado".

"Sí (el Oviedo está abajo), pero también es un equipo al que no es tan fácil ganar. No pierden muchos partidos, casi siempre empatan y para mí no hay partidos fáciles. Claro que tenemos ilusión de ganar. Es un partido importantísimo. Es una pena que no pudimos sacar los tres puntos en Valencia, pero queremos sacarlos este domingo", ha señalado Sow, que se ha acordado de los numerosos lesionados que tiene el Sevilla FC: "Llevamos sólo dos entrenamientos, tenemos muchos jugadores que espero que puedan recuperarse para el partido del domingo y tenemos una semana muy larga para prepararnos".

El enfado de Almeyda con el árbitro del Valencia - Sevilla por la amarilla de Peque: "Para mí no era tarjeta", opina Sow

Además de los numerosos lesionados, Peque e Isaac Romero tampoco estarán ante el Real Oviedo por sanción. "No, no lo he visto", ha respondido con cara de sorpresa Sow al ser preguntado por el vehemente enfado de Matías Almeyda con Cuadra Fernández, árbitro del Valencia - Sevilla, a cuenta de una rigurosa amarilla al ex del Racing, que además acarrea sanción. "Bueno, la amarilla de Peque para mí no era, pero eso ya es pasado. No lo vi la situación del míster", ha añadido el internacional suizo, quien en cualquier caso ha querido dejar muy claro que el vestuario del Sevilla FC está con el míster al cien por cien: "Sí, sí, claro que sí".