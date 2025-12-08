Las sanciones, una segunda plaga para mermar al Sevilla: el coleccionista de amarillas cumple ciclo por tercera vez en 15 jornadas

Por si no tenía suficiente con esas constantes lesiones que no le han dado tregua -a día de hoy tiene a siete efectivos en la enfermería-, Matías Almeyda debe hacer frente a los recurrentes castigos disciplinarios en la plantilla más amonestada de LaLiga EA Sports: la baja de Peque ha enfurecido al argentino

Con un parcial de sólo cuatro puntos de los últimos 21 en juego en LaLiga EA Sports, el Sevilla FC tiene todas las papeletas para vivir otro año de tensión clasificatoria, presión que sufre de manera paralela a dos plagas que no encuentran fin. Por un lado, es sobradamente conocido que las lesiones no dan tregua a un plantel que, sólo para la visita de este pasado domingo al Valencia CF contaba con siete futbolistas de baja por motivos físicos y otro más por razones disciplinarias. He ahí, en las sanciones, el segundo problema crónico: el equipo nervionense es, de lejos, el más amonestado del campeonato (50 veces en 15 jornadas) y cuenta con tres de los cinco jugadores que más amarillas acumulan.

Peque, tercer sevillista en cumplir sanción por cinco amonestaciones

Gerard Fernández 'Peque', que llevaba apercibido desde antes de El Gran Derbi, vio tarjeta en el duelo de Mestalla en una acción que hizo perder los nervios a Matías Almeyda y que le hará perderse el duelo del próximo domingo ante el Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El '14', que vio amarilla en el minuto 23 del Valencia - Sevilla, se ha convertido en el tercer jugador nervionense que cumplirá ciclo de amonestaciones en sólo 15 jornadas. Antes, Lucien Agoumé se convirtió en la jornada 10 en el primer sancionado de la temporada por este motivo y José Ángel Carmona fue el segundo, en la fecha 13. El francés vio su sexta cartulina en Mestalla; mientras que el de El Viso ya va por la séptima.

Y bien podría tener a un cuarto castigado por acumulación de amarillas, ya que el lesionado Tanguy Nianzou lleva tres partidos constando como apercibido, a pesar de que se ha perdido 10 de las 15 jornadas por problemas físicos. Además, hay otros seis futbolistas del plantel que suman tres amarillas y ya son un total de 18 los que han sido amonestados al menos en una ocasión. A todo ello cabe unir los dos partidos de sanción que le cayeron a Isaac Romero por su expulsión en el derbi; severo castigo que el Comité Disciplina no quiso reconsiderar y que al Comité de Apelación incluso le ha parecido poca represalia.

Almeyda echará mucho de menos al ex del Racing, que ha pasado de ser un descarte estival a convertirse en titular indiscutible. "Peque es uno de los jugadores que mejor han aprovechado las posibilidades. Se ha preparado bien, esperó aquí siendo positivo y fue entrando hasta que se ganó un puesto. Hoy día es un jugador muy importante para nosotros, porque no solamente desde el plano ofensivo, también en su riesgo, en su 'dribbling', en sus pases, en su interpretación... Es un jugador inteligente. Y también nos da un gran sacrificio en fase defensiva. Está entendiendo la situación. Entiende a lo que estamos jugando. Sabe que hay que dejarse la vida en cada pelota. Todo eso hace Peque", exponía el técnico argentino en la previa de la visita al Valencia CF.

Así se reparten las 50 tarjetas amarillas del Sevilla FC en LaLiga

El Sevilla, con 50 cartulinas amarillas en 15 jornadas, es el equipo más amonestado de LaLiga 25/26. Y con muchísima diferencia, el segundo puesto lo tiene el Rayo Vallecano con 38 (12 menos) y el tercero lo comparten Villarreal CF y Getafe CF con 36; cerrando los conco primeros puestos el Deportivo Alavés, con 36.

José Ángel Carmona 7

Lucien Agoumé 6

'Peque' Fernández 5

Tanguy Nianzou 4

Marcao Teixeira 3

Isaac Romero 3 (1 R)

Gabriel Suazo 3

César Azpilicueta 3

Nemanja Gudelj 3

Andrés Castrín 3

Djibril Sow 2

Batista Mendy 2

Orjan Nyland 1

Rubén Vargas 1

Odysseas Vlachodimos 1

Adnan Januzaj 1

Akor Adams 1

Joaquín Martínez 'Oso' 1

Los futbolistas más amonestados en LaLiga 25/26: tres del Sevilla FC en el 'Top 5'

El Sevilla ha visto ya cumplir ciclo a tres de sus futbolistas y sólo el Getafe cuenta dos episodios. El resto de los clubes siguen con uno o ninguno.