La inexplicable obstinación de Akor Adams: ¡22 veces en fuera de juego!

Ya le han anulado tres tantos por esta razón y en Mestalla incidió en su mala colocación; sale a una infracción cada 35 minutos como blanquirrojo

El Montpellier pagó en agosto de 2023 unos 4,5 millones de euros al Lillestrom noruego por Akor Adams, que completó un buen desembarco en el club occitano, con diez goles y dos asistencias en 33 partidos oficiales. Aquel curso, el nigeriano ya demostró cierta querencia por caer en fuera de juego. No en vano, terminó siendo el tercer jugador de la Ligue 1 más penalizado en este apartado (26 veces), sólo por detrás de las 32 de Oumar Diakité (del Stade de Reims) y del ex sevillista y entonces monegasco Wissam Ben Yedder. Curiosamente, en sus 15 duelos de la 24/25 (con tres dianas y tres pases de gol en 1.079 minutos) no apareció en el ranking (no llegó a tres siquiera), ni en el 'Top 20' de LaLiga (aunque aquí sí es más normal, porque sus lesiones sólo le permitieron cuatro apariciones), del que sí fue subcampeón Dodi Lukébakio, con 27 (sólo por detrás de las 44 del madridista Kylian Mbappé, adelantado por la derecha este inicio de curso 25/26).

Y es que, con su discreta actuación de este domingo en Mestalla, Akor Adams suma ya 22 posiciones ilegales detectadas, con tres tantos anulados por esta razón (ante FC Barcelona, Getafe CF y CA Osasuna, todas en el Ramón Sánchez-Pizjuán), superando en cinco al ariete francés y distanciándose como el futbolista de las cinco grandes Ligas continentales que más cae en la trampa de las defensas. Ante el Valencia CF, por ejemplo, estrelló en la primera parte un mano a mano algo escorado con la zurda contra Julen Aguirrezabala, pero la acción terminó siendo invalidada por estar más adelantado a la hora de recibir el último pase, repitiendo de nuevo más tarde de forma grotesca, pues estaba caído a la izquierda, en la posición de extremo, y podía ver perfectamente la colocación de la defensa che al completo.

Ya avisó en la 23/24 y vuelve por sus fueros: el segundo de Europa ya quedó atrás

Al menos, los dos partidos de sanción de Isaac Romero se cumplen el próximo fin de semana ante el Real Oviedo, una cita que podría jugar de todas formas Akor Adams antes de marcharse a la Copa de África, de confirmarse, como en el caso de Chidera Ejuke, su convocatoria definitiva con Nigeria. En el aspecto anotador (sólo dos goles y dos asistencias en 13 partidos) no echarán mucho de menos en Nervión al de Kogi State, que ha superado este domingo al hasta ahora líder en fueras de juego, el artillero de la Fiorentina Moise Kean, que se queda con 19, por los 22 del blanquirrojo. En la Premier League 'manda' el brasileño del Bournemouth Evanilson (13), mientras que en la Bundesliga el líder es el punta del Hamburgo Ransford Königsdörffer (17). En Francia, el que más ha sido, con 12 irregularidades, Bamba Dieng (del Lorient).