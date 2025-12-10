Juanlu protagoniza una sesión con hasta siete bajas

El quinteño no estará presente en el encuentro frente al Real Oviedo, sumándose a una gran lista de bajas para el duelo vital que el Sevilla FC vivirá el próximo domingo frente al conjunto asturiano

El Sevilla FC ya se encuentra preparando el importante duelo frente al Real Oviedo, que marcará el fin de año de un Ramón Sánchez-Pizjuán que apenas ha disfrutado este año. Tres victorias son los partidos que ha conseguido vencer en el feudo nervionense, algo poco habitual en estos últimos años cuando el equipo dominaba a más de un tercio de la liga con plena solvencia. Almeyda tiene una nueva oportunidad de poder dar una alegría a la afición antes de cerrar el año, todo ello tras una racha que ha hecho cambiar la situación de positiva a negativa en apenas unos meses.

El equipo no conoce la victoria en competición doméstica desde hace algo más de un mes, cuando le brindó los tres puntos a la afición frente a CA Osasuna. Esto empieza a crear cierta urgencia en el sevillismo, que ve como los puestos de descenso ya van quedando cada vez más cerca cuando hace apenas unos meses era casi impensable. Con todo esto, y la intención de poder contener esta racha negativa, el equipo de Almeyda ya empieza a preparar el duelo frente al equipo de Lisci.

En la sesión de este miércoles, tras haber realizado una sesión de recuperación el martes, se ha visto como Juanlu Sánchez no ha comparecido para el terreno de juego. El quinteño no estará presente en el duelo frente al Real Oviedo, por unas molestias en el aductor que le impiden ejercitarse con normalidad. El canterano se suma a la lista de bajas compuesta por Januzaj, Suazo, Nianzou, Kike Salas, Marcao y Vargas. También hay que tener en cuenta las bajas de Isaac y Peque, ambas por sanción. Esto hace que vuelva a ser baja en unas semanas donde Oso parece estar reivindicándose como lateral izquierdo del primer equipo. Otro detalle se ha visto en Ramón Martínez, que tenía un vendaje en su muslo, una imagen que ha llamado la atención de un central que ha dejado de tener la confianza del técnico argentino.

En esta mañana de miércoles, también se ha visto una imagen que ya empieza a ser habitual en el comienzo de las sesiones, y es el ver al cuerpo técnico haciendo juegos mientras los jugadores realizan sus ejercicios. En este caso, los miembros del cuerpo técnico tenían que pasar el balón entre los conos de jugadores colocados, provocando risas y bromas entre los miembros que conformaban el juego. Y eso es lo que busca el Sevilla FC ahora, el poder crear ese buen ambiente necesario para superar la racha. Con el mal trago aún por pasar, como es el visitar el Bernabéu, conseguir esta victoria frente a los de Luis Carrión se ha convertido en tarea obligatoria tras varios partidos sin conocer la victoria.