El Sevilla FC regala alegría a los niños en el Hospital Infantil Virgen del Rocío: "A nosotros también nos hace ilusión"

Además de la emotiva visita insitucional al centro hospitalario, la Fundación 1890 ha anunciado una colaboración con la Fundación Atenea para ayudar a personas sin hogar del Polígono Sur de la capital andaluza

Suele decirse que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida y no es tan exagerada la definición. Ya no sólo por la pasión deportiva o el fuerte arraigo que genera, sino especialmente en su papel de motor social a la hora de usar su enorme altavoz mediático para difundir mensajes necesarios. Un ejemplo gráfico de todo ello es la visita institucional que el Sevilla FC ha realizado en el mediodía de este miércoles al Hospital Infantil Virgen del Rocío de la capital andaluza, donde ha tenido lugar uno de los clásicos actos que la entidad suele organizar cuando se acercan las Navidades para aportar un poco de calor humano a aquellos que pasarán lejos de casa estos días tan señalados luchando en muchos casos por un dramático ser o no ser.

Miembros de la directiva, con el presidente José María del Nido Carrasco o el embajador del club Pablo Blanco, y efectivos de los primeros equipos masculino y femenino del Sevilla FC, como Joan Jordán, César Azpilicueta, Gabriel Suazo, Djibril Sow, Rubén Vargas, Isaac Romero, Kike Salas, Fatou Kanteh, Débora García, Raquel Morcillo o Iris Arnáiz, entre otros, han posado en la escalinata a las puertas de la sección infantil junto a los gerentes del centro hospitalario y mostrando una camiseta firmada que el Sevilla FC ha llevado como obsequio.A las puertas del Hospital Virgen del Rocío, antes de la siempre emocionante visita a los niños que permanecen ingresados con problemas de salud, Sow ha atendido a los medios de comunicación. Además de analizar la irregular trayectoria deportiva del Sevilla FC, el centrocampista internacional suizo ha mostrado su satisfacción por poder participar en esta visita: "Sí, es la primera vez para mí y yo también tengo mucha ilusión de ver a los niños, me da alegría (poder ilusionarles el día) y sí, los veremos".

La Fundación del Sevilla FC presta ayuda a las personas sin hogar

La visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío no ha sido el único acto solidario difundido este martes por el Sevilla FC. Además, la Fundación 1890 ha anunciado su colaboración con la Fundación Atenea en una acción social destinada a ayudar a las personas sin hogar del Polígono Sur; "una iniciativa en la que participó el Voluntariado de Coca-Cola y que consistió en la organización de varios partidos de fútbol en la ciudad deportiva sevillista"."Posteriormente, todos los participantes disfrutaron de un desayuno en la cafetería de las instalaciones del Sevilla FC, culminando una jornada más en la que la Fundación 1890 exhibe su compromiso con las personas más necesitadas de la zona con mayor exclusión social de la ciudad y del país. Cabe recordar que la fundación sevillista tiene en marcha el Reto 1890, destinado a sacar de la calle a tres personas del Polígono Sur. Un proyecto en el que cualquier colaboración es bienvenida", ha explicado la entidad a través de sus canales oficiales.