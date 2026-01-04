¿Aprobaría el sevillismo la compra de Sergio Ramos del club?: "Con Monchi y él haríamos una directiva en condiciones"

El central camero ha sido uno de los nombres propios de la semana tras su vinculación por una posible compra del club, por lo que en ESTADIO Deportivo hemos querido medir las sensaciones de los sevillistas

El Sevilla FC, en el nuevo año, ha vuelto a las andadas que ya están empezando a ser habituales en Nervión. Frente a un equipo que llegaba como último clasificado, tres goles han sido los detonantes del estallido en Nervión. Y la situación no es para menos, ya que se vio en el Sánchez-Pizjuán a un equipo totalmente paralizado en todas las facetas del juego, lo que acabó provocando el enfado de Nervión que despidió a los suyos con gritos de "jugadores, mercenarios". Otro de los cánticos más repetidos fue el ya habitual en contra de la directiva, lo que denota que la afición quiere un cambio. Y, para eso, Sergio Ramos parece haberse postulado.

El jugador camero ha sido uno de los nombres propios de la semana, al ser protagonista de una de las ofertas de compra del club hispalense. La historia entre el defensa y la entidad, a pesar de todo, sigue siendo un amor-odio, ya que son muchos los aficionados que siguen sin perdonar algunos gestos que Sergio ha protagonizado en contra de la entidad nervionense. Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos querido preguntar a la afición si desearían la vuelta del camero.

"Lo apoyaría. Aunque se fue con 18 años, él sigue siendo sevillista. Por lo menos que sea mejor de lo que tenemos ahora mismo y para mejorar que ya llevamos pasando los tres últimos años muy mal", declaró uno de los aficionados, en línea con el pensar de muchos de los encuestados. Y es que, a pesar de todo, muchos repiten la idea del tan famoso refrán "mejor el remedio que la enfermedad". "He visto que viene con unos inversores americanos de respaldo. Pienso que todo el sevillismo o gran parte piensa que es mejor que los que están ahora, que puede ser incluso hasta Sergio Ramos", respondió otro sevillista.

Uno quiso dejar claro que, a pesar de que haya salido este último hombre, sus deseos son otros. "Me da igual lo de Sergio Ramos. Lo que quisiera saber cuáles son las condiciones de la compra. Me da igual que sea Sergio Ramos. (...) Lo que quisiera saber son las condiciones y la inversión del dinero para qué va a ir", declaró uno de los presentes.

Por último, también apareció el nombre de Monchi, con una posible aparición junto a Sergio Ramos. "Si viene Monchi y con él pues haríamos una directiva en condiciones, porque la que tenemos ahora mismo no sirve para nada, si se van ya sería una alegría para todos los sevillistas", finalizó uno de los encuestados.