Mazazo bético, el Real Madrid vuelve a casa, la F1 se decide en Abu Dhabi…así vienen las portadas

El Betis rozó la machada ante el Barça en un partido loco que pone más líderes a los de Hansi Flick, mientras que ahora el Madrid se la jugará en su regreso al Bernabéu después de muchas semanas fuera; además el mundial de F1 se decide en Abu Dhabi

FC Barcelona y Betis disputaron este sábado en Sevilla el gran partido de la jornada con un brutal 3-5 en el que los de Hansi Flick apuntalan así el liderato de LaLiga. Así que el Real Madrid se la juega este domingo en su regreso al Bernabéu ante el Celta. Pero lo más destacado del día será en Abu Dhabi, donde Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri disputan el título de F1.

El FC Barcelona goleó en La Cartuja a un Real Betis que deja finalmente en ocho su racha de partidos oficiales sin perder al volver a caer como local en LaLiga, igual que ante Athletic Club y Atlético de Madrid, en los que son hasta la fecha sus tres únicos traspiés del curso 25/26. La escuadra de Manuel Pellegrini sí acusó esta vez las bajas de hombres importantes. Un Ferrán Torres monumental con tres goles fue clave en la victoria de los de Flick.

El Real Madrid vuelve a casa

36 días después de hacerlo por última vez, el Real Madrid vuelve a casa, a un Bernabéu que entre la NFL y los cambios del calendario no ha acogido un solo partido de los blancos desde el 1 de noviembre. Y lo hacen en un día en el que se la juegan, pues pese a encontrarse a sí mismos con su gran victoria ante el Athletic Club, pincharon ante Elche y Girona, perdiendo el liderato y ahora necesitan ganar al Celta para no alejarse del Barça.

Verstappen, Norris y Piastri se la juegan

El gran evento de este domingo tendrá lugar a las 14:00, momento en el que se disputa el Gran Premio de Abu Dhabi, última carrera del año en la Fórmula 1, en la que Max Verstappen y Oscar Piastri apuran sus opciones de ser campeones del mundo. Lando Norris ha llegado a esta cita con 12 puntos de ventaja sobre el neerlandés y 18 sobre su compañero de equipo en McLaren, por lo que lo tiene muy cómodo para ser el nuevo rey del ‘Gran Circo’.

Por lo pronto el neerlandés sale primero tras una gran vuelta en la clasificación, mientras que Norris ha sido segundo, lo que le da muchas opciones de conseguir al menos el tercer puesto que le daría el título. Tras él un Piastri que tendrá sus opciones. Y por detrás Russell o Leclerc se podrían colar en la pelea. Sobre el ambiente cierra la duda de que va a hacer Verstappen y si va a seguir la táctica de Lewis Hamilton en 2016, cuando necesitaba que Nico Rosberg fuera 4º y ralentizo la carrera. Solo que no le funcionó.