Xabi Alonso: "Mbappé está en el camino de hacer historia en el Real Madrid como lo hizo Cristiano"

El entrenador del Real Madrid analizó el encuentro contra el Celta de Vigo en rueda de prensa, donde le preguntaron, entre otras cuestiones, por las diferencias del francés con el portugués, además del momento que atraviesa el '10' de cara a puerta esta temporada

El Real Madrid recibirá mañana al Celta de Vigo, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. De esta manera, Xabi Alonso, como viene siendo habitual, compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del choque ante los de Giráldez en el Santiago Bernabéu. En este sentido, el técnico tolosarra fue preguntado por Cristiano y Mbappé, dado el rendimiento del francés y los goles que está aportando en su segunda temporada en el conjunto blancos. Además, el entrenador valoró el posible regreso de Fede Valverde al lateral derecho tras la lesión de Alexander-Arnold.

Xabi Alonso analiza el encuentro contra el Celta de Vigo

De esta manera, Xabi Alonso comenzó hablando de lo que espera del equipo ante el Celta de Vigo mañana en el Bernabéu: "Queremos ver un buen Madrid, un partido completo, que la gente disfrute y que tengamos continuidad. Es lo que hemos estado hablando y el Bernabéu es buen momento para hacer un buen partido". Además, el entrenador del Real Madrid habló de la opción de volver a retrasar a Fede Valverde al lateral derecho: "Tenemos que valorar qué decisión tomamos, pero hay otras opciones. Fede siempre antepone la necesidad del equipo y siempre ha jugado ahí a un gran nivel. Pero puede haber otras opciones. Mañana veremos. Recuerdo partidos en los que ha dado un grandísimo nivel: Barça, Juve. Sabemos cuál es su posición, pero es muy generoso, quiere ayudar al equipo, al escudo y representa muy bien los valores del club. Poder tenerle es un lujo"Por otra parte, Xabi Alonso habló del momento de Vinicius: "Está en un muy buen momento personal y profesional; se le ve con alegría. Fue una pena que no marcase en Grecia o Bilbao, pero cuando le ves sonreír, da mucha vitalidad al equipo. Es fundamental tenerlo en este estado de ánimo. Ojalá mañana pueda redondear estas sensaciones con un gol". En este sentido, el entrenador tolosarra fue preguntado por Mbappé y su comparación con Cristiano: "Kylian está en camino de hacer historia en el Real Madrid, como lo hizo Cristiano. Por ambición, números...está entre los elegidos. El día a día con él es muy bueno; el querer tener una influencia con el resto, lo que contagia, es algo que comparte con Cristiano. Ahí, veo similitudes. Cristiano es Cristiano y Kylian, es Kylian. Están ahí. Los dos son excepcionales. Tenemos mucha suerte de tener a Kylian y hay que aprovecharlo".

Xabi Alonso y el momento de Arda Güler

Además, Xabi Alonso comentó el momento actual de Arda Güler: "Arda tiene la capacidad de tener diferentes alturas o influencia, en función de lo que necesite el equipo. Sabe organizar y a la vez, dar el pase decisivo. Incluso llegar en segunda línea. Depende de lo que haya alrededor, se puede adaptar. Esa calidad da flexibilidad a los planteamientos. Pero está creciendo mucho y hay que invertir en él, como dije en el Mundial, porque es diferente".

Por último, Xabi Alonso puntualizó el problema de las lesiones en el Real Madrid: "Estamos trabajando para que se recuperen muchos, lo antes posibles. Habrá buenas noticias en el corto plazo. Son fases con las que hay que convivir. Nosotros, revertirlo lo antes posible y competir con los que tenemos".