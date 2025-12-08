El Sevilla deja escapar dos puntos cuando ya acariciaba el triunfo en la prolongación

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes, 8 de diciembre de 2025

VALENCIA 1-1 SEVILLA: EL FINAL MÁS DURO

Un gol de Hugo Duro en el minuto 93 frustra el gran esfuerzo de un Sevilla que rozó el triunfo en Mestalla con un equipo de circunstancias

ACELERA POR FABIO SILVA

El Betis, al mismo tiempo que trabaja en las salidas, negocia con el Dortmund la cesión del delantero portugués

EL MADRID SE BLOQUEA (0-2)

Nuevo tropiezo blanco, ahora ante los suyos, y lesión de Militao; Espanyol y Elche miran hacia arriba

LANDO NORRIS, CAMPEÓN DE F1

Un tercer puesto en Yas Marina le vale al inglés para sacar dos puntos en la clasificación a un combativo Verstappen