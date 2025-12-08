La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes, 8 de diciembre de 2025
El Sevilla deja escapar dos puntos cuando ya acariciaba el triunfo en la prolongación
La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes, 8 de diciembre de 2025
VALENCIA 1-1 SEVILLA: EL FINAL MÁS DURO
Un gol de Hugo Duro en el minuto 93 frustra el gran esfuerzo de un Sevilla que rozó el triunfo en Mestalla con un equipo de circunstancias
El Betis, al mismo tiempo que trabaja en las salidas, negocia con el Dortmund la cesión del delantero portugués
Nuevo tropiezo blanco, ahora ante los suyos, y lesión de Militao; Espanyol y Elche miran hacia arriba
Un tercer puesto en Yas Marina le vale al inglés para sacar dos puntos en la clasificación a un combativo Verstappen