El Betis vuelve a casa para tratar de mantener la buena racha de los últimos días ante el líder de LaLiga

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado, 6 de diciembre de 2025

REAL BETIS - BARÇA: LANZADO

Tras ganar el derbi y lograr el pase copero con goleada, el Betis espera seguir la fiesta ante el Barça (18:30 horas) junto a los suyos

MÁS PROBLEMAS PARA ALMEYDA

La lesión de Juanlu, con el que pensaba suplir a Suazo, rompe los planes del técnico argentino contra el Valencia

A ESPAÑA LE TOCA UN BUEN GRUPO

Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde serán los rivales de La Roja en la primera fase del Mundial 2026

EL DESCENSO NUBLA LAS IDEAS (0-0)

Oviedo y Mallorca exponen su mala situación en el inicio de la jornada, con un empate que no los saca de la zona baja