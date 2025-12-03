Reinas de Europa, el Barça más líder, arranca el sueño copero verdiblanco, el Real Madrid se la juega en San Mamés…así vienen las portadas

La selección femenina arrasó a Alemania y de nuevo es campeona de la Nations League, mientras que el Barça remontó al Atlético y es más líder a la espera de lo que haga el Real Madrid en Bilbao; además, el Betis inicia en Torrent su asalto a la copa

El Metropolitano fue este martes una fiesta que se convirtió en una caldera para llevar en volandas a la selección española femenina a superar a Alemania y conquistar la Nations League por segunda vez. En una jornada en la que los partidos de LaLiga adelantados debido a la Supercopa hacen que haya dos duelos del máximo nivel, comenzando por el Barça - Atlético de Madrid, en el que los de Hansi Flick remontaron y son más líderes. Esto pone en un aprieto al Real Madrid, que se la juega esta tarde en Bilbao. Mientras que el Betis inicia su asalto a la Copa del Rey ante el Torrent.

La segunda está en casa

Tras sufrir y mucho en Alemania para mantener el 0 a 0, el equipo de Nuria Bermúdez llegó al Metropolitano sin Aitana Bonmatí pero con la confianza de ser la campeona y ayudada por el público, arrolló al conjunto teutón. 3-0 con doblete de Claudia Pina, MVP y máxima goleadora del torneo, y un gol de Vicky López, la gran joya patria, que asumió a lo grande el relevo de la triple balón de oro.

Remontada y más líderes

El Barça remontó un gol inicial de Álex Baena gracias a Raphinha, Dani Olmo y Ferrán Torres, en una victoria que pone a los culés como líderes destacados del campeonato liguero. Todo ello en un duelo muy accidentado donde hasta cuatro jugadores, entre los dos equipos, se tuvieron que retirar del terreno de juego con diferentes problemas físicos.

A jugársela en San Mamés

El Real Madrid se la juega y mucho esta tarde a las 19:00 en San Mamés. Después de empatar ante Elche y Girona, los de Xabi Alonso han perdido el liderato y sobre todo, las buenas sensaciones que les llevaban acompañando desde inicio de campaña. El equipo está desconectado y el tolosarra en la cuerda floja, por lo que ganar a un conjunto rojiblanco en horas bajas, pero crecido tras ganar al Levante con un gran Nico Williams, es clave.

Sueño verdiblanco copero

Un Betis cargado de bajas pero crecido de moral tras el ‘El Gran Derbi’ inicia su camino en la Copa del Rey ante el Torrent, en un partido trampa pero para el que es tremendamente favorito. No forzará Manuel Pellegrini a los sobrecargados Ez Abde y 'Cucho' Hernández, mientras que vuelven el sancionado Antony y un recuperado Pau López. Mientras que siguen durante un partido más en el dique seco Isco Alarcón, Sofyan Amrabat, Giovani Lo Celso y Héctor Bellerín. En lo que será una buena oportunidad parea el ingeniero de darle minutos a los menos habituales.