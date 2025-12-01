La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 2 de diciembre de 2025
La victoria del Betis en el derbi y la gran actuación de Fornals siguen acaparando toda la atención
"PÍDEME LO QUE QUIERAS"
Entregados a Fornals, hasta su compañero Isco se rinde a sus pies tras su espectacular actuación en el derbi sevillano
El técnico argentino se muerde la lengua pero avisa que va a intentar acabar con errores como los que le costaron el derbi
RONALD ARAUJO FRENA EN SECO
El uruguayo será baja indefinida mientras se recupera de un problema personal que sufre
EL VALENCIA SIGUE PUNTUANDO
Empate en Vallecas con goles de Nobel Mendy y Diego López; hoy, Barça-Atlético y, además, Copa del Rey