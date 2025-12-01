La victoria del Betis en el derbi y la gran actuación de Fornals siguen acaparando toda la atención

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 2 de diciembre de 2025

"PÍDEME LO QUE QUIERAS"

Entregados a Fornals, hasta su compañero Isco se rinde a sus pies tras su espectacular actuación en el derbi sevillano

ALMEYDA ANUNCIA MEDIDAS

El técnico argentino se muerde la lengua pero avisa que va a intentar acabar con errores como los que le costaron el derbi

RONALD ARAUJO FRENA EN SECO

El uruguayo será baja indefinida mientras se recupera de un problema personal que sufre

EL VALENCIA SIGUE PUNTUANDO

Empate en Vallecas con goles de Nobel Mendy y Diego López; hoy, Barça-Atlético y, además, Copa del Rey