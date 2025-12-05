La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes, 5 de diciembre de 2025

La apurada victoria del Sevilla FC en la segunda ronda de la Copa del Rey; el batacazo que se pegó el RCD Espanyol y el que rozaron Rayo Vallecano, Valencia CF y RC Celta de Vigo; las confesiones de Nelson Deossa, jugador del Real Betis; el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026...

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes, día 5 de diciembre de 2025, llega marcada por la apurada victoria del Sevilla FC ante el CD Extremadura en la tercera y última tanda de partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey, que también dejó en la noche de este jueves un sonado batacazo del RCD Espanyol y agónicas victorias del RC Celta de Vigo, del Valencia CF y del Rayo Vallecano. Las sinceras confesiones de Nelson Deossa o las molestias de Antony dos Santos son noticia en el Real Betis y el gran evento del día es el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2026 que se celebra esta tarde en Estados Unidos.

Extremadura 1-2 Sevilla: 'Extrema y dura'

Un gol en fuera de juego de Alfon, una buena definición de Isaac Romero y una gran parada de Nyland para evitar el doblete del incansable Gio Zarfino dan a los nervionenses un apurado triunfo en la segunda ronda de la Copa del Rey, ante un rival de Segunda RFEF que reaccionó bien al 0-2 y buscó el empate hasta el último segundo.

La deuda de Nelson Deossa con el Real Betis

El joven centrocampista colombiano asume que tiene mucho que demostrar, agradece a Manuel Pellegrini su ayuda "cuando ya desesperaba" y aprovecha el ruido de su primer derbi para lanzar un mensaje al seleccionador de su país, Néstor Lorenzo: "Pelearé por ir al Mundial".

Sorteo Mundial 2026: La selección española conoce el camino a la segunda estrella

Desde Washington (EE.UU.), a partir de las 18:00 horas, la FIFA sortea la Fase de Grupos del Mundial de 2026 que se celebrará de manera conjunta en Canadá, Estados Unidos y México. La selección española de Luis de la Fuente ha sido señalada entre las máximas favoritas al título y como un rival a evitar en esta primera ronda del torneo que se celebrará el próximo verano.

Segunda ronda de la Copa del Rey: cae el Espanyol; Valencia, Celta y Rayo rozan el descalabro

El RCD Espanyol cae eliminado a manos del Atlético Baleares (1-0); el RC Celta de Vigo necesitó de la 'muerte súbita' en la tanda de penaltis para doblegar al CE Sant Andreu (1-1 y 6-7); el Rayo Vallecano y el Valencia CF marcaron en el último minuto de la prórroga para ganar en Ávila (1-2) y Cartagena (1-2); y pasan también a dieciseisavos de final el Granada CF, el Burgos CF, el RC Deportivo, el Real Club Racing de Santander y el Albacete Balompié. El próximo martes, 9-D, sorteo en Las Rozas.

Y hoy, vuelve LaLiga EA Sports

Tras el adelanto de la jornada 19 y la segunda ronda copera, este viernes arranca la jornada 15 en el Carlos Tartiere de con un Real Oviedo - RCD Mallorca (21:00 horas).