La Copa del Rey, Marcelo, Laporta y el triunfo apurado del Sevilla, así vienen las portadas...

Las portadas del 5 de diciembre llegan con la resaca de los últimos enfrentamientos de la segunda ronda de Copa del Rey, además de palabras de protagonistas en clave madridista y culé

Las portadas del 5 de diciembre, víspera de un puente para muchos en España, llega cargada del fútbol de antaño, es decir, el de Copa del Rey, que entre otras sorpresas, dejó este pasado jueves la eliminación del Espanyol ante un equipo de Segunda Federación. En el diario Marca traen en su portada palabras de Marcelo, ex lateral del Real Madrid que da como titular: "¿El Real Madrid en crisis?, me suena, me suena". También apuntan a los número de Mbappé y cómo está a cuatro goles de los 59 que marcó Cristiano Ronaldo en su año natural de 2013. El diario AS también recoge palabras de Marcelo en un acto de EA Sport en los que elogia al astro francés: "Mbappé es impresionante".

Laporta toma la palabra en el Barcelona

En Mundo Deportivo, la portada es para Joan Laporta y unas palabras en las que vuelve a señalar al Real Madrid: "El Real Madrid representa el poder y el Barça la libertad", dijo en Foros de Vanguardia. Además el diario catalán recuerda que hoy España sabrá cuáles son sus rivales en el Mundial de 2026. El diario SPORT por su parte muestra una imagen en su portada de Joan Laporta y Deco, acompañados de palabras del propio presidente culé: "Estamos listos para fichar".

La portada de ESTADIO Deportivo

En nuestra portada de ESTADIO Deportivo hablamos del triunfo, apurado, del Sevilla en la segunda ronda de Copa del Rey ante el CD Extremadura. Hacemos un juego de palabras con la región de la vecina Andalucía con 'Extrema y Dura'. Además en clave bética hablamos de 'la deuda de Nelson Deossa' y como el colombiano tiene mucho que demostrarle a Pellegrini, al cual agradece su ayuda. Se muestra dispuesto a pelear por ir al Mundial: "Pelearé por ir al Mundial".