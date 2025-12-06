El camino de España en el Mundial, el partidazo de la jornada en La Cartuja, los problemas del Sevilla... Así vienen las portadas

El sorteo del Mundial 2026 copa las portadas de la prensa deportiva nacional e internacional. La selección española tuvo suerte y quedó encuadrada en un grupo accesible, con Uruguay como principal amenaza

Las portadas de la prensa deportiva nacional e internacional se han eco este sábado 6 de diciembre del resultado del sorteo del Mundial 2026 celebrado en Washington. En el caso de España, ha sido ubicada en el mismo grupo, el H, en el que inició el camino a su único Mundial conquistado, en Sudáfrica 2010.

Así, la selección española buscará su segunda estrella en la cita del próximo verano, que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, con un primer paso asequible, con Uruguay como mayor exigencia y Arabia Saudí, dos rivales ante los que nunca perdió, y el primer enfrentamiento de su historia ante Cabo Verde.

Pero, además de la primera fase, el sorteo puso una amenaza sobre el camino de España y Argentina, cruzadas en unos hipotéticos dieciseisavos de final si una queda primera y otra segunda de sus grupos, y enfrentó de primeras a los mejores goleadores del mundo: el noruego Erling Haaland contra el francés Kylian Mbappé.

El Real Betis - FC Barcelona, partido de la jornada

En cuanto a LaLiga, el foco de atención se centra este sábado en La Cartuja. Allí, el FC Barcelona, que se aupó al liderato de LaLiga el pasado fin de semana y lo mantuvo el martes con la victoria ante el Atlético de Madrid (3-1) en la jornada adelantada por la Supercopa, tendrá otra exigente prueba para defender su privilegiada posición. Le espera sin duda el mejor Betis del curso, relanzado por su triunfo en el derbi ante el Sevilla (0-2) y con su pase a la siguiente ronda de la Copa.

El equipo de Manuel Pellegrini, después de que este miércoles superara con autoridad al Torrent valenciano (1-4), se centra en la LaLiga, en la que está asentado en la quinta posición y mira la posibilidad del asalto a los puestos Champions. Para ello, sería otro gran golpe de efecto superar al Barcelona, tras la clara victoria ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, y así seguir firme en una campaña en la que también marcha muy bien en la Europa League, en la que el próximo jueves visitará al Dinamo de Zagreb.

Problemas para Almeyda

En cuanto al Sevilla FC, por su parte, ESTADIO Deportivo también se hace eco de la lesión de Juanlu, que supone un nuevo problema para Matías Almeyda. Su baja rompe los planes del técnico argentino para el carril zurdo contra el Valencia ante la presumible ausencia de Suazo, pues Carmona tendrá que volver a la derecha y las opciones para la siniestra quedan reducidas drásticamente