El Betis se ve frenado por un Barça que mostró su contundencia tras verse una vez más abajo en el marcador

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo, 7 de diciembre de 2025

REAL BETIS 3-5 BARÇA: MAZAZO

Ferrán remonta en tres minutos el tanto inicial de Antony y deja sentenciado el partido antes del descanso con un 'hat-trick' demoledor

VALENCIA-SEVILLA FC: MAL LUGAR PARA CICATRIZAR HERIDAS

El Sevilla afronta (16:15 horas) en terreno hostil una cita importante para reengacharse a la zona alta

EL PADRE DE LAMINE YAMAL LA LÍA

La seguridad bética intervino para evitar un incidente ante las provocaciones a la grada de Mounir Nasraoui

BERENGUER TUMBA AL ATLÉTICO

El equipo madrileño pierde su segundo partido en cinco días y se aleja de la cabeza; gana el Villarreal y cede la Real

MAX VERSTAPPEN DA MÁS EMOCIÓN

El neerlandés saldrá desde la 'pole' en la última carrera de la temporada, en la que Fernando Alonso sale sexto