La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo, 7 de diciembre de 2025
El Betis se ve frenado por un Barça que mostró su contundencia tras verse una vez más abajo en el marcador
REAL BETIS 3-5 BARÇA: MAZAZO
Ferrán remonta en tres minutos el tanto inicial de Antony y deja sentenciado el partido antes del descanso con un 'hat-trick' demoledor
VALENCIA-SEVILLA FC: MAL LUGAR PARA CICATRIZAR HERIDAS
El Sevilla afronta (16:15 horas) en terreno hostil una cita importante para reengacharse a la zona alta
EL PADRE DE LAMINE YAMAL LA LÍA
La seguridad bética intervino para evitar un incidente ante las provocaciones a la grada de Mounir Nasraoui
El equipo madrileño pierde su segundo partido en cinco días y se aleja de la cabeza; gana el Villarreal y cede la Real
El neerlandés saldrá desde la 'pole' en la última carrera de la temporada, en la que Fernando Alonso sale sexto