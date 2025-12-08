Valencia y Sevilla, sin rumbo; Real Madrid, perdido; Fábio Silva; Luuk de Jong; Lando Norris; Rafa Mir... las portadas del lunes 8 de diciembre de 2025

El gris empate en Mestalla, el posible fichaje invernal del Real Betis, la fractura total entre Xabi Alonso y el vestuario merengue, el doblete de Rafa Mir, la sentida dedicatoria de Samu Omorodion o el desenlace del mundial de Fórmula 1, entre las noticias más destacadas del día

El repaso de prensa a las portadas de los principales periódicos deportivos en este festivo lunes, día 8 de diciembre de 2025, tiene entre sus principales nombres propios a los del flamante campeón del mundo Lando Norris, del deseado fichaje invernal Fábio Silva o del gravemente lesionado Luuk de Jong. No obstante, el protagonismo en los quioscos se lo lleva la crisis del Real Madrid, que sólo ha sumado tres puntos de 12 ante Elche, Rayo Vallecano, Girona y Celta; así como la navegación sin rumbo que llevan Valencia CF y Sevilla FC, que se enfrentaron en Mestalla con un reparto de puntos que no les sirve a ninguno de los dos.

Valencia CF y Sevilla FC navegan 'Sin rumbo'; el Real Betis se lanza a por el fichaje de Fábio Silva

'El final más Duro' es el titular que se puede leer en la portada de hoy en ESTADIO Deportivo, haciendo referencia al tanto que el '9' del conjunto che marcó en el minuto 90+3 para frustrar el gran esfuerzo de un Sevilla que rozó el triunfo en Mestalla con un equipo de circunstancias tras adelantarse con un autogol de César Tárrega. 'Sin rumbo', refleja en su primera página el diario levantino Superdeporte acerca de esta travesía errática de ambos conjuntos tras el 1-1 firmado en el duelo de la jornada 15 de LaLiga EA Sports.

Además, en ED también es noticia el joven delantero Fábio Silva. Como se puede leer en la noticia adelantada por este periódico, el futbolista portugués de 23 años se ha convertido en el principal objetivo del Real Betis para el inminente mercado invernal de fichajes. Al mismo tiempo que trabaja en las salidas de Cédric Bakambu o del Chimy Ávila, Manu Fajardo llama a la puerta del Borussia de Dortmund alemán con la intención de negociar las condiciones de una cesión del atacante.

El Real Madrid se hunde y Xabi Alonso naufraga en el vestuario blanco: a cuatro puntos del FC Barcelona

El domingo también dejó una goleada del Elche CF ante el Girona FC (3-0), con doblete de Rafa Mir y cantadas de Gazzaniga, así como una polémica victoria por la mínima del RCD Espanyol ante el Rayo Vallecano (1-0); pero lo más sonado del día fue la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el RC Celta de Vigo, en un 0-2 agravado por la lesión de Eder Militao (octavo convaleciente) y por las expulsiones de Fran García, Álvaro Carreras y Endrick.

La división entre Xabi Alonso y el vestuario merengue es más que evidente, lo que deja en el aire el puesto del tolosorra después de pasar en cinco semanas de ser líder en solitario a estar a cuatro puntos de distancia del Barcelona. Ya suenan Zinedine Zidane y Jürgen Klopp como potenciales sustitutos. 'El Madrid está perdido', titula Marca; 'El día de la bestia', destaca AS señalando al árbitro; 'Batacazo y a cuatro', se jacta la edición barcelonesa de Mundo Deportivo; 'Desquiciados', resalta Sport; y 'Cinco más cuatro', contabiliza L'Esportiu sobre el hecho de que en sólo cinco jornadas el Barça haya pasado de estar un punto por debajo de los blancos a ser líder sacándole cuatro de ventaja a su máximo rival.

Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1; grave lesión de Luuk de Jong

Otra de las grandes noticias deportivas del domingo que copa portadas en la prensa internacional es el triunfo del piloto inglés Lando Norris (McLaren), quien se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno después de acabar tercero el Gran Premio de Abu Dhabi. Fue la última carrera del año y la ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

También es noticia otro neerlandés, el delantero Luuk de Jong. El ex de Sevilla FC y FC Barcelona, actualmente en las filas del Oporto portugués, se ha lesionado de gravedad y su compañero Samu Omorodion le dedicó uno de los goles del triunfo por 0-2 ante el Tondela. El espigado ariete mostró una camiseta interior en la que podía leerse el mensaje "We are with you, Luuk (Estamos contigo, Luuk)". El espigado delantero de 35 años ha sufrido una rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla derecha y se pierde lo que resta de temporada.