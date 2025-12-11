El Sevilla confirma la lesión de Azpilicueta: parte médico y consecuencias

El club nervionense informó que el central pamplonica sufre una nueva lesión que, como mínimo, le impedirá jugar contra el Oviedo y también del percance físico de Nyland

Matías Almeyda tendrá verdaderos problemas para elaborar la lista para el choque contra el Oviedo, pues hoy, perseguido por un mal fario complicado de explicar, se ha encontrado con dos nuevas bajas, una de ellas grave por su importancia en el equipo.

Y es que César Azpilicueta abandonó el entrenamiento de hoy antes de su finalización con molestias y el club, a lo largo de la tarde, el club nervionense ha confirmado que sufre una nueva lesión a través de un comunicado en el que también informa del percance físico de Nyland, que no se entrenó en la sesión de esta mañana.

Parte médico demoledor para Almeyda

"Los Servicios Médicos del Sevilla FC informan del parte médico de César Azpilicueta y Ørjan Nyland. Por un lado,el defensor, que se tuvo que retirar del entrenamiento de este jueves, sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo. Por su parte, el guardameta Ørjan Nyland, que no participó en la sesión, tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Ambos jugadores quedan pendientes de evolución", explica el parte de los galenos de la entidad, que no especifica el tiempo de baja.

No obstante, ambos futbolistas se perderán el partido vital del domingo contra el Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y precisarán alrededor de tres semanas para volver, por lo que es probable que no estén disponibles este año. Un drama para Almeyda por la trascendencia del navarro y la cantidad excesiva de bajas con las que afronta el duelo.

Numerosas bajas contra el Oviedo

Así, Azpilicueta y Nyland se suman a las bajas seguras de Marcao, Nianzou, Isaac, Peque, Januzaj y Suazo, y las posibles de Ramón Martínez, Kike Salas, Alfon y Juanlu.