La posible salida de Almeyda: "Se nota que no tiene la seguridad de antes"

El Sevilla encadena una mala racha de resultados y sólo suma 4 de los últimos 21 puntos; en ESTADIO Deportivo debatimos sobre la continuidad de Almeyda en el banquillo nervionense

El Sevilla no termina de convencer a nadie desde aquella tarde de octubre en la que goleó al Barcelona y saltó a la quinta plaza de la clasificación de LALIGA EA SPORTS. Tras ese parón internacional, el equipo comenzó a bajar su nivel y sólo ha sumado cuatro puntos de los 21 disputados hasta la fecha. Una victoria, en casa ante Osasuna y gracias a un penalti, y un empate ante el Valencia cuando tenía el triunfo en su mano es el único balance positivo en este tramo en el que ha caído derrotado ante el Mallorca, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Espanyol y el Betis. Esta última fue la más dolorosa por su significado y la que empezó a sacar el carácter agrio de Almeyda.

En este tramo, lo único positivo ha sido seguir avanzando en la Copa del Rey superando al Toledo y al CD Extremadura. Las lesiones se multiplican y las sensaciones en el campo se están diluyendo tras ese buen inicio liguero. El técnico argentino dejó intuir algo de cansancio tras la derrota en El Gran Derbi, aunque luego corrigió antes del choque copero y afirmó que "es un luchador" y no se iría del Sevilla. La realidad es que el ruido alrededor de su figura ha crecido mucho en las últimas semanas y la afición ya no ve tan clara su continuidad y su capacidad para conseguir reflotar al equipo.

¿Peligra el puesto de Almeyda en el Sevilla?

En ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre la situación del técnico argentino tras estos malos resultados que han llevado al Sevilla a volver a mirar hacia abajo y ha devuelto el miedo a la afición del conjunto nervionense. "En las últimas jornadas se está viendo aturullado, se nota que no tiene la seguridad de antes y en el campo lo viene demostrando. En los últimos partidos, los cambios han desequilibrado un poco al equipo y tanto en el derbi como en el último partido hizo cambios que rompieron al equipo en el campo", argumentaba Pablo Casas en el debate sobre su continuidad.

En el bando contrario, Alejandro Sáez, respondía con una pregunta que se hace mucha gente, y más tras la salida de Jesús Galván del Sevilla Atlético: "Estoy un poco de acuerdo, pero, ¿a quién traes? La plantilla del Sevilla es la que es. Tiene unos mimbres muy cortitos, por no decir que tiene una plantilla mala. En mi opinión, Matías Almeyda es el que le ha dado un poco de forma, con el poco barro que ha tenido ha construido un muñeco y hay poco más de donde tirar". Eso sí, ambos coinciden en que estos tres siguientes partidos ante el Real Oviedo, el Alavés y el Real Madrid pueden costarle el puesto al argentino: "La ley del fútbol es muy clara, cuando las cosas no van bien, el entrenador es el eslabón más débil"