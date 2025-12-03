Almeyda levanta la voz sobre su futuro en el Sevilla: "Me tienen que sacar con diez jueces"

El técnico dejó claro que no tiene intención alguna de rendirse y marcharse del Sevilla, pues su intención es cumplir su contrato íntegro, y se mostró molesto por la interpretación de su palabras

Extensa y muy interesante la rueda de prensa previa al partido copero de mañana ofrecida este mediodía por Matías Almeyda, que se refirió de manera tajante a su futuro en el banquillo del Sevilla después de que sus palabras tras la derrota en el derbi dispararan las especulaciones obre su hartazgo por los errores individuales.

Así, el técnico argentino se expresó con claridad meridiana y con cierto malestar cuando se le preguntó si se siente con capacidad para sacar este proyecto adelante y por sus afirmaciones después del duelo cainita: "Si los fallos se siguen cometiendo...".

Almeyda afirma que no se piensa ir por 'motu propio'

"No soy yo el que tiene que decir si tengo capacidad o no. Son los números que va a haber y es mi vida. Yo soy un luchador. No me modifica un resultado, ni para bien ni para mal. Sé dónde quiero llegar y de qué manera quiero llegar. Y hay algo claro. Esta silla, que es simbólico a lo que digo, no se la entrego a nadie. Lucho de los 15 años en el fútbol. Un resultado no me modifica para nada", apuntó el míster, que dejó claro que no piensa renunciar a esta oportunidad.

"¿Me duele? Claro que me duele. Porque si no me doliera, si me da lo mismo que perder un derbi, sería un amargo. Tengo sangre. Y la madre María Teresa de Calcuta decía, da hasta donde duela. Voy a dar todo lo que tengo para revertir la situación, los números. He tratado de ser auténtico siempre con ustedes, en cada conferencia. Me he abierto de lo más profundo del corazón. Después de un partido se está caliente. Soy yo. Y este que viene acá es un luchador. Me tienen que sacar con diez jueces de acá. No me voy a ir. No me voy a ir, porque sé dónde quiero terminar y de qué manera quiero terminar", se explayó Almeyda, molesto porque se interpretara en negativo cuando dijo que tenía un pensamiento que no podía expresar.

Almeyda, claro: "Me quiero quedar tres años en el Sevilla"

"Nunca voy a exponer lo que pienso realmente. Si bien me abro con ustedes, pero después ustedes hacen... No generalizo. Si yo digo que tengo que pensar algo, es muy amplio eso. ¿Por qué siempre vamos al lado malo? Es muy amplio. Yo tengo que pensar. Claro que tengo que pensar. Tengo que pensar por qué nos pasó lo que nos pasó. Tengo que pensar por qué recibí una pelota de espalda. Tengo que pensar qué indicaciones le di yo, a ver si la di bien o la di mal. Entonces, hay cosas que si yo mismo me equivoqué, no las voy a exponer tanto porque sé que ustedes mismos me liquidan. Vi a varios que dijeron renuncia, se quiere ir. No hablen. Los que dijeron eso, no lo hablen porque me pueden preguntar directo", señaló.

Además, se le preguntó si siente que su puesto está en el aire: "No me corresponde a mí hablar de eso. A mí mientras me den aire y donde esté herido y los pueda agarrar, los voy a agarrar. Esa es mi mentalidad. Después no me fijo en cuántos partidos y todo. Yo firmé un contrato, ¿por cuántos años? Me quiero quedar tres años en Sevilla. Y quiero que me renueven por tres más. Para eso me lo tengo que ganar. Quise venir porque me gusta este club. Porque me gusta la gente. Porque me gusta la situación. Entonces no me voy a detener porque haya perdido un derbi. Ni en pedo. Lo perdí y lo asumo, lo perdimos".