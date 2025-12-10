El Sevilla aparca la salida de Manu Bueno por no suponer un obstáculo para fichar en enero

Pese a su ausencia de minutos, ahora también en Copa, el club nervionense, que frenó su marcha en verano, mantiene en suspenso el futuro del jerezano en enero, priorizando otras salidas que sí influyen en la planificación invernal

El mercado invernal se presenta movido para Antonio Cordón por la necesidad de reforzar la plantilla de manera perentoria, lo que a su vez obliga a que haya salidas para hacer hueco a los fichajes por la ausencia de fichas libres y el regreso, encima, de Gattoni.

Por ende, el director de fútbol está forzado a moverse con agilidad en enero para ejecutar dos tareas estrechamente vinculadas, pues no habrá entradas si no se producen despedidas. Por ello, Cordón hace tiempo que trabaja en resolver la situación de Álvaro Fernández, completamente fuera de los planes de Almeyda, o de Ramón Martínez, sin minutos tras conseguir ficha del primer equipo, sin perder de vista las posibles ofertas que puedan llegar por futbolistas con pretendientes, como Juanlu, Kike Salas o Carmona...

Manu Bueno, prácticamente inédito este curso

Esta urgencia relega posiblemente a un segundo plano atender la situación de Manu Bueno, que se quedó en Nervión en verano por petición del club, avalado por Almeyda, pero que no ha disfrutado de protagonismo alguno, hasta el punto de ser el menos empleado de la plantilla por el 'Pelado', solo por delante de Jordán, recién reaparecido, con 106 minutos en su haber, 16 en Liga y 90 en Copa del Rey.

Una tesitura que se agravó al no saltar tampoco al terreno de juego contra el Extremadura, en favor precisamente del catalán, lo que convierte en lógica su salida en el próximo mercado de enero, pues no cuenta para el técnico, ya sea como cedido o de forma definitiva, pues acaba contrato en junio de 2027.

Conversación pendiente para resolver el futuro inmediato de Manu Bueno en el Sevilla

Sin embargo, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el Sevilla todavía no ha tratado este asunto y no ha comunicado nada al futbolista al tratarse de una operación menos urgente por el hecho de que es sub 23 y, por ende, no ocupa ficha del primer equipo ni se necesita su salida para hacer espacio. Se espera que, a final de año, con el mercado a las puertas, se produzca una conversación para aclarar su futuro inmediato, porque, obviamente, a nadie le interesa la situación actual.

El jerezano siempre ha deseado triunfar en Nervión, pero, al igual que el curso pasado, apenas se le ha abierto la puerta de la titularidad y este ejercicio permanece prácticamente inédito, una lástima al tratarse de una de las grandes joyas de la cantera años atrás. Ofertas no le faltan para relanzar su carrera, pues solo tiene 21 años, y tiene cartel tanto en España como allende las fronteras.