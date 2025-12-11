Kike Salas no se rinde y Juanlu aprieta, pero caen tres más: Nyland, Alfon y Ramón Martínez

La reciente apuesta de Almeyda por los tres centrales y las bajas seguras de Nianzou y Marcao apremian al aruncitano, que ya toca balón, mientras que el quinteño corre en solitario; seis bajas seguras y doce probables ante el Oviedo

Saltó al césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios un rato antes que sus compañeros, citados para salir a las diez de la fría mañana de este 11-D. Ha aumentado claramente el ritmo, pero sigue al margen por su sobrecarga en el pubis. Aunque ya tocó balón puntualmente en el arranque del entrenamiento de este jueves, Kike Salas continúa al margen, por lo que su presencia este domingo 14 de diciembre a partir de las 14:00 horas ante el Real Oviedo está complicada, pero ni mucho menos descartada. No se rinde el aruncitano, que quiere ser una alternativa válida para Matías Almeyda antes del parón navideño, especialmente con la reciente apuesta del 'Pelado' por una defensa de tres centrales y dos carrileros, con cierto éxito hasta el alargue en Mestalla. Allí, César Azpilicueta y un emergente Andrés Castrín escoltaron atrás al nuevamente reubicado Nemanja Gudelj, con Fábio Cardoso y Ramón Martínez como opciones de recambio en el banquillo, si bien ninguno de los mencionados es zurdo, como el primero y un Marcao Teixeira igualmente en la enfermería desde El Gran Derbi por una sobrecarga ósea en el pie izquierdo y con muy pocas posibilidades de llegar a tiempo al encuentro frente a los asturianos.

Descartados por problemas físicos Tanguy Nianzou (otro central), Rubén Vargas, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y casi el recién ingresado Juanlu Sánchez (que trabajó igualmente al margen, pero sobre en el campo), así como los sancionados 'Peque' Fernández y (por ahora) Isaac Romero, saltaron nuevas alarmas a poco más de 72 horas de la cita de la jornada 16ª de LaLiga por las ausencias añadidas de Örjan Nyland, Alfon González y Ramón Martínez (que lucía en la víspera un vendaje en el muslo) En estos casos, el hecho de que pudiera ser un simple reparto de cargas suele imponerse en muchos de estos casos, si bien extrañaba que ninguno de ellos tiene demasiados minutos últimamente. Finalmente, se confirmaron los malos augurios y tanto el noruego como el albaceteño y el de Mula se incorporan al extensísimo parte de bajas de un Sevilla FC en cuadro para terminar el año 2025, aunque alguno podría recuperarse a tiempo. Trabajó con los mayores, aparte de Miguel Sierra, el también atacante juvenil Manuel Ángel Castillo.

El parte médico de Nyland, Alfon y Ramón

Al filo del mediodía se conocía el parte médico de las tres nuevas ausencias en blanquirrojo. Ninguna de ellas se antoja grave, aunque la inmediatez del encuentro ante el Real Oviedo complica sus presencias, si bien alguno sí podría ingresar en la lista. De esta forma, Alfon González está aquejado de un proceso febril, mientras que Örjan Nyland realizó trabajo específico en el gimnasio por una sobrecarga en el sóleo derecho. Por último, Ramón Martínez sufre una contusión en el cuádriceps derecho.