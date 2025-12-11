Movilización y frente común contra el capital extranjero y la despersonalización del club

Biris Norte, Accionistas Unidos y la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando exigen que los futuros compradores de la mayoría accionarial del club escuchen y tengan en cuenta a la afición

Joaquín González, presidente de Accionistas Unidos, y Antonio Vázquez, portavoz de la organización, han presentado este jueves en la Peña Sevillista San Bernardo su frente común contra los rumores de venta de la mayoría accionarial del Sevilla FC a un inversor extranjero, fraguada esta alianza el pasado 3 de diciembre tras una reunión entre la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando', Biris Norte y la citada plataforma, que han plasmado sus intenciones en un extenso comunicado.

Defensa a ultranza del sevillismo y de su patrimonio

"Ante la situación accionarial del club, y sabiendo que en los movimientos de compra y venta mercantiles de sociedades anónimas deportivas sólo cuenta el número de acciones, el sevillismo de base se une para exigir (en caso de venta del club) a cualquier comprador que se reúna con los representantes de la afición y explique el proyecto deportivo, social y económico que trae para el Sevilla FC, y que garantice que el patrimonio inmobiliario de la entidad, Estadio y Ciudad Deportiva, siga siendo intocable, como ya protegieron Ayuntamiento de Sevilla y Parlamento de Andalucía. Solicitamos (a los representantes de ese capital) mantener un diálogo abierto y permanente con la afición para las mejoras necesarias en todo lo relativo al día a día con la afición, en cuanto a la celebración de eventos en las peñas, en lo concerniente al apoyo en los desplazamientos del club con más oficiales de enlaces".

Apoyar y promover la declaración como Bien de Interés Cultural y Etnológico: anuncio de movilizaciones

"En la reunión se habló largamente y en profundidad del BIC como figura jurídica fundamental para el futuro del Sevilla FC. Por tanto, el sevillismo de base, unido en este colectivo con los tres grandes referentes de la afición (el de las peñas, en la calle y la grada, y en el tema societario y accionarial), ha decidido defender la figura del BIC para nuestro club mediante nuevas movilizaciones para concienciar y sensibilizar a la clase política y promover el apoyo directo con adhesiones concretas para incrementar el sostén del BIC. Los apoyos al BIC son de más de 6.000 firmas, 220 peñas sevillistas y la unanimidad de los partidos políticos del Ayuntamiento de Sevilla solicitando esa declaración por la Junta de Andalucía".

Aplicación de la Ley del Deporte, eligiendo un consejero independiente de la afición

"En este punto, aspiramos a que el club dé voz a la afición (a la que tanto califica de inmejorable y decisiva a la hora de ganar título) regulando un reglamento de elecciones para aplicar el artículo 71 de la Ley del Deporte en cuanto al Órgano de Administración de los clubes, que elige a un consejero de la afición y dice 'debiendo ser, al menos, uno de ellos un consejero independiente que deberá velar especialmente por los intereses de los abonados y aficionados'. Con este nuevo consejero, se abriría una línea constructiva en defensa del interés general del club y de la estabilización social. Conseguir aplicar la Ley del Deporte significaría abrir las urnas al sevillismo para contar sus votos con democracia plena, sería un hito en la historia del club el de conseguir un consejero/a independiente salido de las bases del sevillismo; significa que habrá un/una sevillista representante verdadero/a de nuestra grandísima afición, que estará sentado en la mesa de toma de decisiones de la entidad. El consejero independiente plasmará fehacientemente la presencia de decenas de generaciones de sevillistas, que nos han trasmitido este sentimiento y legado desde 1890. Habrá una nueva visión del club, diferente, que enriquecerá a la directiva del Sevilla FC".

La afición sevillista es la única que no falla

"Queda claro que la afición del Sevilla FC ha demostrado, en cada partido y cada desplazamiento, que es la base más sólida que tiene el club desde hace muchas décadas. En finales, en fases clasificatorias de Champions, Europa League o Copa del Rey y en partidos decisivos de LaLiga, la afición siempre ha respondido y llevado al equipo en volandas. También responde con todo el apoyo posible en el tema económico, como demuestran los datos de los ingresos por entradas y taquillas en las últimas cuatro temporadas: en la 2021/2022 fueron 13,4 M€; en la 2022/2023, 15,7M€; en la 2023/2024, 15,5M€ y en la 2024/2025, 14,3M€. En cambio, del club han salido en sueldos para el consejo de administración desde la temporada 2021/2022 a la temporada 2023/2024 que suman más de 7,4M€".

"Además, de esta actitud impecable en la defensa de los colores, el sevillismo está organizado y genera buena reputación con sus actividades culturales, sociales, solidarias y festivas, proyectando la identidad del Sevilla FC fuera de los terrenos de juego. Por todo ello, nuestra afición es fundamental en el futuro de la entidad, y se ha ganado el derecho a ser escuchada y tenida en cuenta, porque el fútbol es de los aficionados. En conclusión: el sevillismo está más vivo que nunca, tiene clarísimo que su propósito es la defensa del legado de 135 años, el escudo, la bandera, la afición y el patrimonio. Una mala ley que convirtió nuestro club en SAD en 1992 nos ha traído hasta este extremo en el que la historia del Sevilla FC puede cambiar definitivamente si es vendido a capital sin sentimiento sevillista. Pase lo que pase, ahí estará el sevillismo de base para proteger nuestro club y el legado de tantas generaciones".