Unos números atrás que dan miedo y un alivio pese al enfado con los árbitros: gracias, VAR

El nervionense es el club más goleado de Primera división y el que peor promedio de tantos encajados por 90 minutos de todos, contando también Segunda

El Sevilla FC, tras la 'manita' encajada el domingo en el Camp Nou, se ha convertido en el equipo más goleado de Primera división, con 47 dianas en 28 jornadas, más de los recibidos por los tres en zona de descenso: Levante UD (uno menos), Elche CF (dos menos) y Real Oviedo (3). Del resto de involucrados en la lucha por la permanencia, el Girona FC tiene 43 en contra, por los 42 del Valencia CF y los 45 del RCD Mallorca.

De hecho, únicamente las dos escuadras que abrochan la Segunda división, la Cultural y Deportiva Leonesa y el CD Mirandés, han sido más castigados por las delanteras contrarias, pues ambos tienen 49 goles en el casillero menos agraciado, aunque en la Hypermotion se han jugado 30 partidos, por lo que, teniendo en cuenta el promedio de tantos cada 90 minutos, el 1,68 sevillista es peor que todos los de la elite y también del resto del fútbol profesional, porque hasta en el Reino de León y Anduva cuentan con sólo un 1,63.

La parte buena reside en que los de Matías Almeyda son los más anotadores de ese grupo de cola, con 37 dianas, una más que los ilicitanos, cuatro que los bermellones, seis que los gironís, siete que los granotas, once que los babazorros y más de doble (19 arriba) que el colista carbayón, lo que hace que su diferencia en este apartado sea de -10, por el -12 de ches, catalanes, baleares y vitorianos. El Elche CF tiene -9, al tiempo que los dos últimos tienen unos complicados -16 y -26.

Un dato para nada baladí, ya que será el que resuelva duelos directos sin un vencedor. Ahora mismo, el Sevilla FC lo gana al Girona FC (0-2 y 1-1), el Rayo Vallecano (0-1 y 1-1), Elche CF (2-2 y 2-2) y el Deportivo Alavés (1-2 y 1-1), lo pierde con el RCD Mallorca (1-3 y 4-1) y los tiene en el aire con Valencia CF (1-1 en Mestalla), Levante UD (0-3 en el Ramón Sánchez-Pizjuán) y Real Oviedo (debe visitar tras el parón el Carlos Tartiere, pero goleó en casa 4-0).

Si no existiera el VAR, estaría en descenso

Más allá de valorar si las decisiones auspiciadas desde la sala de videoarbitraje son acertadas o no, lo cierto es que el Sevilla FC debe celebrar la existencia de esta herramienta. Y es que, según la clasificación alternativa que sigue confeccionando el diario 'As', los de Matías Almeyda tendrían cuatro puntos menos que en la realidad, quedándose con 27 unidades como primeros de los tres que descendería, pues el conocido rotativo suma dos puntos al Elche CF, uno al Deportivo Alavés y RCD Mallorca. Por su parte, el CA Osasuna tendría tres menos, uno le faltaría al Rayo Vallecano y hasta cuatro al Girona FC.