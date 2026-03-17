El primer parte médico de Marius Marin y sus secuelas con vistas a julio

Las primeras exploraciones descartan una lesión grave, por lo que podría estar de vuelta ante el Torino a la vuelta del parón de selecciones

No será hasta este miércoles cuando se conozcan los resultados de las pruebas a las que se ha sometido Marius Marin entre el lunes y el martes, después de retirarse este domingo ante el Cagliari recién cumplido el cuarto de hora por unas molestias en su rodilla izquierda. El pivote rumano intentó aguantar con un vendaje, pero no podía esprintar y comenzó a sentir un pinchazo, por lo que optó por parar, sentarse en el césped y pedir el cambio. Saltaron, lógicamente, las alarmas, aunque el hecho de que pudiera marcharse por su propio pie descartaba una dolencia grave, lo que medio se confirmó tras las primeras exploraciones.

Entienden los médicos que el canterano de la Politécnica de Timisoara podría tener afectado el ligamento colateral de la cita articulación, pero parece que no el temido cruzado, lo que sería sinónimo de un final de temporada anticipado para el centrocampista. A falta de que la ecografía y la resonancia que le han practicado ofrezcan un acercamiento más preciso, se cruzan los dedos en el Pisa para que todo quede en un susto, en un esguince, lo que significaría que su pupilo se pierde la cita contra el Como de este próximo 22-M y los encuentros de su selección, en concreto la semifinal de la repesca mundialista contra Turquía y, de pasar, la final con el ganador del Eslovenia-Kosovo.

Sin embargo, Marius Marin podría llegar al duelo de la Serie A de los toscanos en casa contra el Torino o ya la visita a Roma post Semana Santa. Un mal menor, de confirmarse estas sospechas, para Oscar Hiljemark, joven entrenador (33 años) de los 'nerazzurri', que pierde también esta última jornada antes del parón Fifa a otro mediocampista como el suizo Michel Aebischer por sanción. Sigue K.O., además, otro de sus efectivos por dentro, el sueco-turco Isak Vural, quien sí arrastra una lesión de rodilla importante desde finales de 2025. Está fuera por un virus estomacal Juan Guillermo Cuadrado, si bien el colombiano volverá enseguida y suele caer más a las bandas.

Antonio Cordón, muy pendiente para no haber viajado en balde

Desde la dirección deportiva del Sevilla FC estarán muy pendientes de la evolución de Marius Marin, uno de los jugadores señalados para incorporarse a su disciplina a coste cero el próximo verano. Incluso, Sky Sports avanzaba que Antonio Cordón había viajado expresamente a tierras italianas para convencerle del proyecto nervionense, estando las gestiones avanzadas. Si no hay males mayores, ese interés seguirá su curso y se materializará después del Mundial, siempre que Rumanía supere el 'repechaje'.. Además, cualquier contratación pasa antes por un exhaustivo reconocimiento en el que se detectaría un daño en las articulaciones que se pretendiese camuflar.