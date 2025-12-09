El ultimátum a Xabi Alonso, la Champions, el 'no' de Marruecos al Betis, el sorteo de Copa del Rey... Así vienen las portadas

El entrenador del Real Madrid es el gran protagonista de la actualidad deportiva. La derrota ante el Celta en LaLiga le ha dejado en una situación complicada y la visita ante el Manchester City se antoja decisiva para su futuro

Las portadas de la prensa deportiva nacional de este 9 de diciembre fijan ya el foco en la sexta jornada de la Fase Liga de la Champions League que se disputará entre hoy martes y mañana miércoles. Pero, sin duda, el protagonista indiscutible no es otro que Xabi Alonso, que se juega el puesto en la visita del Manchester City al Santiago Bernabéu. Tras caer ante el Celta de Vigo por 0-2 y quedar a cuatro puntos del liderato que ostenta el Barcelona en LaLiga, una nueva derrota ante el conjunto inglés podría hacer saltar por los aires el proyecto del técnico tolosarra en el conjunto blanco.

El presidente madridista, Florentino Pérez, presidió un gabinete de crisis tras el tropiezo frente al cuadro gallego, como apunta el diario Marca, y ya suenan nombres de posibles sustitutos tras valorar la pésima imagen ofrecida por el equipo. Así, sobre la mesa vuelve a estar la opción de Zidane, además del alemán Jürgen Klopp o Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid Castilla. Los dirigentes blancos exigen una reacción inmediata y Xabi Alonso se la juega ante Guardiola.

La lesión de Militao

Pero los problemas no viene solos en el club madridista. La resonancia magnética a la que los médicos sometieron al defensa brasileño Éder Militao confirmó los malos presagios tras caer lesionado ante el Celta y desveló que sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, con afectación del tendón proximal, que le obligará a estar en torno a cuatro meses de baja. Un importante contratiempo que deja la defensa en cuadro.

El Barça, a seguir la racha en Europa

En cuanto al Barcelona, la prensa deportiva catalana destaca que el nuevo Camp Nou acogerá su primera partido de Champions ante el Eintracht Frankfurt, un rival sobre el papel asequible para un cuadro azulgrana en racha. El propio técnico culé, Hansi Flick, ha asegurado que su equipo está jugando "a otro nivel" que hace un mes, aunque está obligado a vencer para seguir optando al 'top 8' y ganarse un billete directo a los octavos de final.

Marruecos no escucha al Betis

En clave hispalense, por su parte, ESTADIO Deportivo lleva a su portada la decisión de la selección de Marruecos de no atender a razones y desestimar la petición del Real Betis sobre Ez Abde y Amrabat. El club verdiblanco quería que los dos futbolistas retrasaran su incorporación para la disputa de la Copa África, pero si no hay cambio de última hora, no podrán jugar contra el Rayo Vallecano.

Ojo al sorteo de la Copa del Rey

Además, este martes se celebra el sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey, ya con Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic en el bombo. Pero, además, hay posibilidades de que el azar deje un derbi entre Real Betis y Sevilla FC, aunque es improbable, ya que el sorteo sólo deparará una eliminatoria entre equipos de Primera división.