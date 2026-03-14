30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 15 de marzo de 2026

Jornada clave para el Betis en la lucha por la Champions y complicada salida para un Sevilla que sueña con dar el golpe

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El Betis se la juega ante el CeltaRBB

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REAL BETIS - CELTA: TODO POR LA CHAMPIONS

El Betis empieza a recuperar a sus mejores hombres para defender la 'quinta plaza' de Champions ante su rival más directo (18:30 horas)

BARÇA - SEVILLA FC: LISTOS PARA UN 'IMPOSIBLE'

Tras casi dos décadas y media sin ganar en Barcelona, el Sevilla sueña con lograr la machada ante el poderoso líder (16:15 h)

EL MADRID TIRA DE SUS 'NIÑOS'

Liderados por Valverde y con muchos canteranos, el Madrid golea al Elche (4-1); victoria clave del Atlético (1-0) y Girona ante Athletic (3-0)

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