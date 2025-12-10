Xabi Alonso se la juega ante el City, Koundé es el héroe culé, desigualdad sevillana en Copa…así vienen las portadas

La Champions puede darle la puntilla a Xabi Alonso si su Real Madrid no gana al City, mientras que el FC Barcelona salvó la papeleta remontando al Eintrach de Frankfurt con un doblete de Koundé; y en Copa, desigualdad entre Betis y Sevilla

Jornada de Champions League en la que todos los focos miran al Bernabéu. Allí el Real Madrid se la juega ante el Manchester City, un equipo que llega lanzado, totalmente al revés que los madrileños, muy tocados tras la derrota ante el Celta. Si pierden, Xabi Alonso estará despedido. Por otro lado, grandes victorias de Barça y Atlético, que mantiene la pelea por el top 8. En la Copa del Rey, suerte dispar para los equipos sevillanos.

Xabi Alonso se la juega más que nunca

Tras su derrota ante el Celta, el Real Madrid llega muy tocado a la Champions League. Enfrente, un Manchester City que llega lanzado con un gran Earling Haaland. El partido es clave para Xabi Alonso, pues si los blancos pierden, el tolosarrasa estaría más fuera que dentro. Además, la lesión de Kylian Mbappé complica incluso más las cosas.

Koundé, héroe culé

El Barça se la jugaba en casa ante el Eintrach de Frankfurt, en un partido que reabrió la herida de hace años cuando los alemanes les eliminaron en la Europa League. Más aún después de que los teutones se adelantasen con un gol de Knauff, sin embargo, emergió un nuevo héroe inesperado, Jules Koundé. El lateral galo marcó el primer doblete de su vida con dos grandes cabezazos que dieron la victoria a los de Hansi Flick, que siguen soñando con colarse en el top 8.

Por otro lado, el Atlético de Madrid ganó al PSV Eindhoven por 2-3 con un gran Sorloth, en un duelo que los del Cholo Simeone tuvieron encarrilado, pero al final sufrieron para mantener en los minutos finales. Pero lo lograron y se mantiene entre los 8 mejores.

Desigualdad copera en Sevilla

La Copa del Rey celebró este martes su sorteo de los dieciseisavos de final, cuando ya estarán en el torneo del KO todos los equipos de LaLiga, incluyendo los que disputan la Supercopa de España. Y más allá de los ‘gordos’, que han tocado en Talavera -Barça- y Guadalajara -Real Madrid-, entre los equipos sevillanos ha habido desigualdad. Como en el último derbi, la suerte sonrió al Real Betis, que se verá las caras con el Real Murcia, uno de los equipos de 1ª RFEF, que además no pasa por su mejor temporada, el 18 de diciembre, y propició que el Sevilla FC protagonice el único duelo entre equipos de Primera, ante el Deportivo Alavés, además a partido único en Mendizorroza el 17 de diciembre.