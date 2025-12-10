La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 11 de diciembre de 2025

La previa de la cita europea del Betis en Zagreb abre la portada de ESTADIO de este jueves, con cabida también para un detalle de la renovación de Pellegrini, la cautelar pedida para Isaac Romero y la jornada de Champions

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 11 de diciembre de 2025a

- RUMBO A LA CLASIFICACIÓN

El Betis, con las mismas bajas sustanciales, se mide esta tarde (18:45 horas) al Dinamo Zagreb en tierras croatas con la intención de lograr un triunfo que le permita amarrar la clasificación para la siguiente ronda y dar un paso de gigante hacia el pase directo

- HARO CONFIRMA LA CLÁUSULA PEDIDA POR PELLEGRINI

El presidente corrobora que el técnico incluyó en su renovación la posibilidad de marcharse a la selección chilena: "No echo cuenta a esta ventana de salida"

- EL SEVILLA PIDE LA CAUTELAR PARA ISAAC ROMERO

Agotada la vía de Competición y Apelación, el club nervionense recurre a la judicial para buscar el indulto temporal que permita al delantero jugar con el Oviedo

- EL ATHLETIC SALVA EL HONOR ESPAÑOL

Los Leones empatan (0-0) con el PSG mientras que el Real Madrid cae por 1-2 contra el City y el Submarino confirma su desastre con el Copenhague (2-3)