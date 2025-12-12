La victoria del Real Betis en Europa, el puesto en peligro de Xabi Alonso, la renovación de Eric García... así vienen las portadas

Así vienen las portadas deportivas del 12 de diciembre, donde se da importancia a la gran victoria del Real Betis en Zagreb, el puesto de Xabi Alonso y la renovación de Eric García entre otros temas

La portada de ESTADIO Deportivo del 12 de diciembre de 2025 se centra claramente en la gran victoria europea del conjunto verdiblanco. La imagen principal muestra a varios jugadores del equipo, vestidos de verde y blanco, abrazados en una celebración eufórica tras un gol. El protagonismo visual recae en esa piña de futbolistas que simboliza unión, impulso competitivo y un momento decisivo en su campaña continental. Sobre la fotografía aparece un destacado titular en blanco, “MANDA EN EUROPA”, que refuerza la idea de autoridad y solidez mostrada en Zagreb.

Prensa madrileña

En el Diario MARCA se centra en la portada en una entrevista a Julián Álvarez, delantero estrella del Atlético de Madrid, donde el futbolista explicó que 'estamos para pelearle a cualquiera' con tal de soñar con todo esta temporada. Por otra parte, el diario AS es contundente en su página principal donde Xabi Alonso es claramente señalado con 'Xabi contra las cuerdas', donde se señala que pese a la mejor imagen dada en Champions League frente al Manchester City, es insuficiente y se le va a exigir al entrenador vasco que gane todos los partidos de aquí hasta final de año.

Prensa catalana

Tanto el diario Sport como Mundo Deportivo abren con la renovación de Eric García, que firma hasta 2031 y de esta manera extiende su vinculación con la entidad culé después de conseguir un gran nivel con el FC Barcelona que le ha permitido conseguir esta gran recompensa. De hecho, es el futbolista más usado por Hansi Flick y el mismo jugador admite que se adapta a la posición que le exige el entrenador, sea de lateral, de central o de '6'.

Prensa internacional

El diario francés L'Equipe abre con una entrevista a Karim Benzema, futbolista del Al-Ittihad que estaría encantado en poder disputar el Mundial de este próximo verano con la selección francesa. Mientras que la Gazzetta Dello Sport señala la gran disputa que hay en la Serie A en la lucha por el título con Modric y Lautaro Martínez como grandes referentes de esta campaña.