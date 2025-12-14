El 'match-ball' de Xabi Alonso en el Madrid, el doblete de Raphina en el Barça, Topuria... así vienen las portadas

Las principales cabeceras nacionales destacan la nueva victoria del equipo de Hansi Flick y la última oportunidad que podría tener el técnico madridista en Vitoria

Las portadas de este domingo 14 de diciembre de 2025 vienen marcadas por una nueva jornada liguera. Tanto la nueva victoria del FC Barcelona, frente a Osasuna (2-0), como la previa del Alavés-Real Madrid en Vitoria, son los principales temas a abordar en las cabeceras nacionales.

Mientras tanto, en ESTADIO Deportivo hemos querido centrar la atención en la final que tiene el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán. Los de Almeyda reciben al Oviedo (14:00 horas) y lo harán con hasta diez bajas. El técnico argentino sabe que con una victoria ante los asturianos podría silenciar las voces que ya le están apuntando como culpable de la dinámica que lleva el equipo. También le hemos dado su espacio al Real Betis, donde Manuel Pellegrini también tendrá que hacer frente el lunes a una larga lista de ausencias, fruto de las lesiones y la 'fuga' de internacionales africanos. Eso sí, el técnico chileno se muestra tranquilo porque considera que el Betis tiene fondo de armario para afrontarlo.

En los diarios madrileños la temática esta vez no coincide. MARCA ha abierto en esta ocasión con una entrevista a Ilia Topuria tras entregarle su premio. El 'Matador' sigue soñando con pelear en el Santiago Bernabéu y reconoce que lo que más feliz le hace es ser un referente como deportista para los niños. Asimismo, en un faldón lateral recoge toda la actualidad liguera, resaltando las victoria del Barcelona y el Atlético de Madrid. AS, por su parte, pone el foco en Xabi Alonso. El técnico del Real Madrid ha confesado que la comunicación con Florentino Pérez es buena y que, por el momento, no ve su puesto peligrar. Sin embargo, el vasco sabe que todo lo que no sea vencer en Vitoria frente al Alavés podría dejarle sentenciado antes de Navidad.

Ya en Cataluña, tanto SPORT como MUNDO DEPORTIVO abren con el doblete de Raphinha ante Osasuna. El brasileño desatascó un partido ante un combativo equipo rojillo y demostró que es el verdadero líder del conjunto de Hansi Flick. Ambos medios también le dan su espacio al resto de encuentros que se disputaron el sábado en Primera División, así como a la previa del Real Madrid.

Ya en la prensa internacional, L'EQUIPE le da su portada a la previa del partido entre el Olympique de Marsella y el Mónaco, así como a la victoria por la mínima del PSG de Luis Enrique frente al Metz. A BOLA abre con la contundente goleada del Sporting de Portugal frente al Aves (6-0) y LA GAZZETTA SPORTIVA lo hace con la oferta que ha rechazado la Juventus de 1.200 millones de dólares de la firma cripto Tether, quien pretende hacerse con la participación mayoritaria del club italiano.