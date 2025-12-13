El Sevilla vuelve al Sánchez-Pizjuán con muchas bajas y ganas de resarcirse tras los últimos tropiezos

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 14 de diciembre de 2025

SEVILLA-OVIEDO: HAY GANAS DE FIESTA

Con hasta diez bajas y deseo de revancha afronta el Sevilla (14:00 horas) el regreso ante los suyos en un duelo clave para decidir cuáles son sus objetivos inmediatos

SUBE EL NIVEL

Manuel Pellegrini tranquiliza tras las numerosas bajas y la 'fuga' de internacionales africanos y advierte que el Betis tiene fondo de armario para afrontarlo

PRESIÓN PARA EL REAL MADRID

Raphinha salva al Barça (2-0) de una situación comprometida y Griezmann evita un pinchazo del Atlético (2-1)

KYLIAN MBAPPÉ LLEGA AL RESCATE

Xabi Alonso confirma la vuelta de su estrella en el peor momento del equipo