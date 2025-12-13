Alineaciones Sevilla - Oviedo: alineación probable de Sevilla y Oviedo en la jornada 16 de LaLiga

El choque de este domingo estará condicionado por las numerosas bajas en los dos equipos, sobre todo en un Sevilla con diez ausencias y ocho futbolistas con ficha del filial

La lista de convocados publicada en la tarde de hoy por el Sevilla condiciona considerablemente el once de Matías Almeyda, pues pierde a un total de diez futbolistas para recibir al Oviedo en una cita de vital importante para no meterse en verdaderos problemas.

Así las cosas, el técnico argentino no cuenta con los lesionados Kike Salas, Suazo, Januzaj, Nianzou, Marcao, Rubén Vargas, Nyland y Azpilicueta, ni con los sancionados Peque e Isaac Romero, por lo que se ha visto obligado a llamar a ocho futbolistas con ficha del filial.

Almeyda podría repetir con defensa de cinco

Con este panorama, la primera duda es si Almeyda repetirá la defensa de cinco pese a las numerosas ausencias en la retaguardia, lo que parece probable al funcionarle contra el Valencia. En este sentido, Carmona y Oso ocuparán probablemente los dos carriles, mientras que en el centro formarían Andrés Castrín y Fábio Cardoso junto al reconvertido Gudelj.

En la medular existen pocas dudas por la ausencia de efectividad, y salvo sorpresa del técnico, saldrán de inicio Batista Mendy, Agoumé y Djibril Sow. Tampoco existen dudas sobre la referencia en ataque, posición que ocupará Akor Adams por la sanción de Isaac Romero en su último partido antes de marcharse con Nigeria a la Copa de África junto a Ejuke, con opciones también de entrar en el once.

De hecho, el extremo pugnará por el puesto restante con Alfon y Alexis Sánchez, a priori el que parte con ventaja para completar el rompecabezas de Almeyda con los asturianos. Un once de circunstancias con un banquillo plagado de canteranos, entre ellos el delantero Álex Costa, fichado en verano bajo la promesa de tener oportunidades en el primer equipo. Este domingo podría llegar su momento tras no haber marcado todavía en el Sevilla Atlético en lo que va de temporada.

Seis bajas en el Oviedo

Por su parte, el Oviedo también llega a Nervión con numerosas bajas, un total de seis, pues Luis Carrión se ve obligado a prescindir de Álvaro Lemos, Domingues, Ejaria, Nacho Vidal, Sibo, Ilic, Federico Viñas y Santi Cazorla. Y lo cierto es que esta visita también es de vital importancia para los carballones, penúltimos de la tabla tras sumar solo tres puntos en los últimos cinco partidos.

Posibles onces:

Sevilla F.C.: Odysseas, Carmona, Andrés Castrín, Gudelj, Fábio Cardoso, Oso; Batista Mendy, Agoumé, Sow; Alexis Sánchez y Akor Adams.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Rondón.