La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 15 de diciembre de 2025

El Sevilla resuelve sus problemas inmediatos y el Betis se encuentra con una gran ocasión de presionar arriba

SEVILLA FC 4-0 REAL OVIEDO: FUERA DUDAS

El Sevilla, con goles de Akor Adams, Djibril Sow, Batista Mendy y Ejuke, cierra la crisis de un plumazo, se aleja de las posiciones peligrosas y se instala de nuevo en una zona media que, como poco, le corresponde

RAYO-REAL BETIS: OCASIÓN DE ORO

La derrota del Athletic y el aplazamiento del partido del Villarreal en Valencia abren una puerta al Betis (21:00 h) para meter presión arriba

RODRYGO EVITA UN PROBLEMA MAYOR

Un tanto del brasileño evita un nuevo tropiezo del Real Madrid en Vitoria (1-2); nueva derrota del Athletic Club en Vigo (2-0)