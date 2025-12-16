El partido de dieciseisavos de Copa del Rey que enfrenta al Sevilla con el Alavés y la Junta de Accionistas del Betis, protagonistas de la portada de ESTADIO Deportivo de este miércoles 17 de diciembre

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 17 de diciembre de 2025

ALAVÉS- SEVILLA: CARGADO DE ILUSIÓN

Tras el triunfo contra el Oviedo, el Sevilla visita hoy (21 h) al Alavés en dieciseisavos de la Copa con moral y la intención de seguir vivo en el camino más corto hacia una alegría; Almeyda, con ocho bajas, recupera a cuatro futbolistas

FECHA PARA EL NUEVO BENITO VILLAMARÍN

El Betis anuncia en la Junta de Accionistas que las obras terminarán en mayo de 2028 y Joaquín fue ratificado como consejero verdiblanco