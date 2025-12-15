El empate del Betis contra el Rayo en un partido muy igualado abre la portada de ESTADIO Deportivo de este martes 16 de diciembre, con protagonismo también para la Junta de Accionistas del Sevilla

La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 16 de diciembre de 2025

RAYO VALLECANO 4-0 REAL BETIS: PUNTO VÁLIDO

El Betis sumó un empate en su visita a Vallecas en un partido muy igualado en el que no terminó de encontrarse cómodo pero realizó un magnífico trabajo defensivo para no volver de vacío y hacerlo bueno en casa contra el Getafe

SOLO RUIDO EN UNA JUNTA CÓMODA

Del Nido Carrasco recibió apoyo mayoritario del capital social entre reproches de los accionistas, pasó de puntillas por la venta del club y presentó presupuestos ajustados para la 25/26