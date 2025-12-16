El empate del Betis, la junta de accionistas del Sevilla, Florentino y el Caso Negreira... así llegan las portadas de este martes 16 de diciembre de 2025

Los medios de comunicación deportivos le dan protagonismo al empate del Real Betis y el Rayo Vallecano, a la Junta General de Accionistas del Sevilla FC, a los dieciseisavos de la Copa del Rey que se disputan este fin de semana y a las críticas de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid por el Caso Negreira

Las portadas de los medios de comunicación deportivos de este martes 16 de diciembre de 2025 llega marcada por el partido del Real Betis contra el Rayo Vallecano, el cual sirvió para cerrar la jornada 16 de LaLiga y que acabó empate a cero, por la Junta General de accionistas del Sevilla FC que giró en torno a la posible compra de un fondo de inversión de Estados Unidos, por las críticas del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al FC Barcelona ya que pide justicia por el Caso Negreira y por los encuentros de la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey que se disputan durante esta semana.

La portada de ESTADIO Deportivo está protagonizada por el empate a cero del Real Betis contra el Rayo Vallecano en el partido que dio por terminada la jornada 16 de LaLiga, a expensas de que se juegue el Levante UD - Villarreal CF aplazado. Un encuentro en el que el equipo que entrena Manuel Pellegrini no dio su mejor versión, pero que le sirve para seguir en la sexta posición de la clasificación de Primera división si bien es cierto que el conjunto verdiblanco ya tiene una desventaja de 5 puntos sobre el RCD Espanyol que es quinto.

Por otro lado, este pasado lunes se celebró la Junta General de accionistas del Sevilla FC la cual giró en torno a la más que posible compra del club por parte de un fondo de inversión de Estados Unidos. Una decisión que está en manos de los actuales propietarios de la entidad, entre los que está José María Del Nido Benavente, el cual criticó que se estuviera subastando la entidad. También tuvo su protagonismo Antonio Lappí, empresario sevillano que dijo haber hecho una oferta muy importante por las acciones de club de Nervión, de 320 millones de euros para ser exactos.

En cuanto a nivel nacional, los medios de comunicación deportivos se hacen eco de las críticas de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al FC Barcelona por el Caso Negreira. El máximo dirigente del club blanco ha pedido que se aclarezca todo, se depuren responsabilidades y se haga justicia. También hay espacio para los partidos de la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey que se disputa durante esta semana y donde ya entran en juego los cuatro equipos españoles que juegan la Supercopa de España (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club), quienes han estado exentos de disputar las dos primeras eliminatorias.