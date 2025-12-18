La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 18 de diciembre de 2025
El Sevilla dice adiós a la Copa del Rey en Mendizorroza y el Betis se la juega en el Enrique Roca
ALAVÉS 1-0 SEVILLA FC: SE ACABÓ
Un penalti de Andrés Castrín deja fuera de la Copa del Rey a un Sevilla sin mordiente ni llegadas
REAL MURCIA - REAL BETIS: A MURCIA, CONVENCIDOS
El Betis se juega su futuro copero ante un histórico con ganas de sorprender (21:00 h)
CAEN TRES PRIMERAS Y SUFRE EL REAL MADRID
Pese a Mbappé, pide la hora en Talavera (2-3); Levante, Villarreal y Celta, K.O.