El Sevilla dice adiós a la Copa del Rey en Mendizorroza y el Betis se la juega en el Enrique Roca

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 18 de diciembre de 2025

ALAVÉS 1-0 SEVILLA FC: SE ACABÓ

Un penalti de Andrés Castrín deja fuera de la Copa del Rey a un Sevilla sin mordiente ni llegadas

REAL MURCIA - REAL BETIS: A MURCIA, CONVENCIDOS

El Betis se juega su futuro copero ante un histórico con ganas de sorprender (21:00 h)

CAEN TRES PRIMERAS Y SUFRE EL REAL MADRID

Pese a Mbappé, pide la hora en Talavera (2-3); Levante, Villarreal y Celta, K.O.