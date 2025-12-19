La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 19 de diciembre de 2025
El Betis salva una papeleta nada fácil y se mete en la siguiente ronda de la Copa del Rey
R. MURCIA 0-2 REAL BETIS: A TU SALUD
El Betis, con goles del Cucho Hernández y de Diego Piñeiro en propia meta, logra sacar adelante una eliminatoria complicada y se cita en la siguiente ronda copera
La eliminación saca a relucir la falta de gol del Sevilla, que ya piensa en el mercado que arranca en unos días
EL GETAFE TAMBIÉN SE QUEDA
El Arhletic sufre en Ourense, pero logra pasar (0-1); no así un Getafe que pierde 3-1 en su visita a Burgos
EL RAYO HACE HISTORIA EN EUROPA
El equipo madrileño gana (3-0) al Drita de Kosovo y se clasifica para los octavos de final de la Conference League