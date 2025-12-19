El Betis salva una papeleta nada fácil y se mete en la siguiente ronda de la Copa del Rey

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 19 de diciembre de 2025

R. MURCIA 0-2 REAL BETIS: A TU SALUD

El Betis, con goles del Cucho Hernández y de Diego Piñeiro en propia meta, logra sacar adelante una eliminatoria complicada y se cita en la siguiente ronda copera

EL SEVILLA MIRA AL MERCADO

La eliminación saca a relucir la falta de gol del Sevilla, que ya piensa en el mercado que arranca en unos días

EL GETAFE TAMBIÉN SE QUEDA

El Arhletic sufre en Ourense, pero logra pasar (0-1); no así un Getafe que pierde 3-1 en su visita a Burgos

EL RAYO HACE HISTORIA EN EUROPA

El equipo madrileño gana (3-0) al Drita de Kosovo y se clasifica para los octavos de final de la Conference League