Alineaciones Real Madrid - Sevilla: Alineación posible de Real Madrid y Sevilla FC en la jornada 17ª de LaLiga EA Sports

Más variantes en defensa para los nervionenses, que vienen de golear al Oviedo pero también de ser eliminados en Copa por el Alavés; su oponente, con el entrenador bastante discutido aún pero un voraz Mbappé

El Sevilla FC, que ha perdido 108 de sus 197 partidos oficiales contra el Real Madrid, visita este sábado el Santiago Bernabéu para intentar quebrar una racha, como hizo recientemente en casa con el FC Barcelona, que dura más de siete años, los que han pasado desde el 3-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante los merengues el 26 de septiembre de 2018. Para encontrar un asalto al feudo blanco de los nervionenses hay que remontarse otra década, hasta el 3-4 del 7 de diciembre de 2008. Lo buscarán los de Matías Almeyda sin los lesionados César Azpilicueta, Rubén Vargas y Tanguy Nianzou, así como sin los nigerianos Chidera Ejuke y Akor Adams, concentrados para la Copa de África, aunque regresan de sanción liguera Isaac Romero y 'Peque' Fernández. En el bando anfitrión, faltarán Dani Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold y puede que Fede Valverde, aunque están aparentemente recuperados Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y David Alaba.

El posible once madridista

En el bando local, Thibaut Courtois es fijo bajo palos, mientras que Dean Huijsen y Antonio Rüdiger ganan enteros como pareja de centrales, sobre todo porque Raúl Asencio podría cubrir la hipotética baja de última hora por molestias del improvisado lateral derecho de Xabi Alonso, el uruguayo Fede Valverde. En la izquierda, Fran García tras su sanción, con Aurélien Tchoauméni y Arda Güler en el doble pivote, sin descartar del todo a Dani Ceballos, para que Jude Bellingham conecte arriba con los estiletes Rodrygo Goes y Vinícius Júnior, así como con la principal referencia ofensiva de los merengues y de LaLiga, Kylian Mbappé.

El posible once sevillista

El regreso de Kike Salas y Marcao Teixeira permitirá al 'Pelado' introducir variantes en su 1-5-3-1-1, con el brasileño a priori como titular por delante de Fábio Cardoso, manteniéndose Andrés Castrín junto a Nemanja Gudelj entre los centrales y siendo José Ángel Carmona el carrilero por la derecha. Por la izquierda, Gabriel Suazo oposita al puesto que se ha ganado con un gran rendimiento Joaquín Martínez 'Oso', mientras que el 'trivote' formado por Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow opta a perpetuarse, máxime ahora con un partido por semana hasta final de curso. 'Peque' Fernández ejercería con libertad por detrás de Isaac Romero, único delantero nato, a no ser que el míster argentino opte por un 'falso 9' como el catalán o Alexis Sánchez para reforzar las bandas con Alfon González o Adnan Januzaj.

Ficha técnica del Real Madrid - Sevilla FC de LaLiga

Real Madrid: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Arda Güler; Rodrygo, Bellingham, Vinícius; y Mbappé. Sevilla FC: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Gudelj, Marcao, Oso; Mendy, Agoumé, Sow; Peque; e Isaac Romero. Árbitros: Muñiz Ruiz (gallego), con su paisano Iglesias Villanueva en el VAR. Estadio: Santiago Bernabéu. Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga).