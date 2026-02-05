Nico Guillén protagoniza una sesión pasada por la intensa lluvia

El centrocampista ha sido la principal cara nueva de una sesión pasada por agua debido a la borrasca Leonardo, que ha dejado un entreno totalmente pasado por agua y sin novedades

El Sevilla FC continúa con la preparación del duelo frente al Girona CF, un encuentro clave para los intereses de permanencia del equipo de Matías Almeyda. La dura derrota sufrida en Mallorca, donde hasta cuatro fueron los goles que protagonizaron el mismo, dejó muy tocado a la escuadra nervionense. Muchas imprecisiones y errores individuales acabaron arrojando un marcador de tal calibre, y todo ello ha acabado por cosechar que las dudas se siembren en la afición hispalense, que se ve de nuevo peleando por la pelea por no bajar a Segunda División. Todo eso acaba provocando que, este próximo sábado, el Ramón Sánchez-Pizjuán se vuelva a preparar para otra final.

Y es que, frente al Girona CF, muchos son los intereses en juego. El conjunto de Michel también viene de cosechar una derrota frente al Real Oviedo, aunque en el caso del conjunto sevillista, el diagnóstico es claro. La defensa es la que sigue lastrando al equipo de Almeyda que ve que, ya sea por bajas o por malos rendimientos, ya es el equipo que más goles encaja en LaLiga. 37 tantos. Unos números calamitosos e, incluso, de puestos de descenso. Hay ganas de cambiar el rumbo de todo esto y esto espera poder hacerlo el equipo de Almeyda, que aún tiene balas en la recámara.

En el entreno de esta mañana, pasada por agua debido a la borrasca Leonardo, apenas se han visto novedades. Marcao, Januzaj, Vargas y Castrín continúan siendo las bajas del equipo. Una de las novedades es ver a Nico Guillén, que ha vuelto a entrenar con el primer equipo. Los jugadores han saltado al campo bajo una inmensa capa de lluvia, un tiempo que a lo que menos acompaña es a la práctica deportiva. La actividad de la capital se está viendo muy comprometida e, incluso, algunas voces ya plantean la duda sobre el partido del Real Betis de esta noche, aunque la previsión detecta una gran mejoría. A pesar de las inclemencias meteorológicas, el equipo ya se prepara para intentar dar el golpe de efecto en casa.

Una de las imágenes más reseñables del entreno ha sido el ver a Matías Almeyda hablando con Joan Jordán. El catalán no cuenta con minutos para Matías Almeyda y, a pesar de intentar buscar una solución que premie el interés de ambos, esa no parece llegar. El centrocampista ha pasado de ser uno de los habituales del Sevilla FC, incluso en su época gloriosa, al más puro ostracismo. Además, con la situación económica en la que está inmerso el club, su salida beneficiaría a las arcas hispalenses.