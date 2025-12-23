El CTA se cubre de gloria: respalda a González Fuertes y mira a otro lado con Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva

El espacio semanal de revisión de las acciones más polémicas de la jornada 17ª omite varias del Betis-Getafe y no analiza ninguna de las del Real Madrid-Sevilla

Dirán, lógicamente, que no se puede analizar cada acción polémica que se producen todas las jornadas. Y ahí nos les falta razón. Pero, tras catorce entregas del nuevo programa 'Tiempo de revisión', se pueden contar con los dedos de una mano (y sobran varios) las veces en las que el CTA ha desautorizado a un colegiado por una aplicación errónea de la norma. Y, cuando esto ocurre (como con Sánchez Martínez en el RCD Espanyol-Rayo Vallecano), siempre es el principal, porque, en plena campaña de defensa del VAR, lo que deciden en Las Rozas va a misa. Con la jornada 17ª de LaLiga no iba a ser una excepción. De esta forma, clama al cielo que no se denuncie la nefasta actuación de Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva en el Real Madrid-Sevilla FC, con tres aciertos sencillos (penalti fingido por Rodrygo Goes, segunda amarilla a Marcao Teixeira y penalti claro de Juanlu Sánchez al de Osasco), pero otros tantos errores dignos de una reprimenda (segunda amonestación perdonada al punta merengue, pena máxima de Fran García sobre el autor de la que transformó Kylian Mbappé y los arreglados sobre la marcha del no penalti de Joaquín Martínez 'Oso' a Jude Bellingham o el derribo de Djibril Sow a Rodrygo fuera y no dentro del área).

Tocaba baño y masaje a los responsables del Real Betis-Getafe CF, aunque mejor no entrar en el inadmisible fuera de juego previo del 'Cucho' Hernández para anular varios segundos después el segundo gol de Pablo Fornals y quinto del conjunto heliopolitano, culpa única seguramente del sistema semiautomático. No se había señalado el antes conocido como 'orsay' posicional a Marc Roca en el 4-0 del colombiano, aunque se miró y remiró si el de Pereira estaba más adelantado cuando disparó en primer instancia Aitor Ruibal desde la frontal y cuando la pifió delante de él el catalán, si bien, por fortuna para los intereses verdiblancos, el atacante se encontraba siempre por detrás de, al menos, dos defensores y/o del balón. Esto es lo que argumenta la asesora del Comité Técnico de Árbitros Marta Frías Acedo:

El posible penalti de Deossa ante Javi Muñoz

"En Sevilla, un atacante del Getafe centra al área y el balón golpea en un defensor del Betis, que se lanza a interceptar el pase con el brazo en alto. El árbitro, bien posicionado, interpreta que la acción no es sancionable y deja seguir el juego. El VAR revisa todas las tomas disponibles y no encuentra evidencia de impacto en la parte punible del brazo, por lo que no interviene. La Regla 12 establece que se sancionará como mano cuando el balón impacte en una zona considerada punible, por debajo de la línea de la manga, y el brazo esté en posición antinatural, ampliando el volumen corporal. En esta jugada, la clave es el punto de contacto. Si el balón golpea en la zona inferior del brazo, sería penalti. Si lo hace en el costado o en la parte superior, no hay infracción. El CTA considera correcta la decisión del árbitro y la no intervención del VAR. La revisión confirma que no hay evidencia clara del punto del contacto de golpeo en zona punible y, de forma didáctica, si se constatara que el impacto se hubiera producido en el antebrazo, el penalti se debería de haber señalado", apuntan desde la RFEF en la acción de Javi Muñoz con Nelson Deossa.

El penalti de Lo Celso a Djené

"Seguimos en el Estadio de La Cartuja, justo tras el córner anterior. Un atacante del Getafe, presionado por varios defensores del Betis, conduce el balón desde dentro del área hacia afuera y es derribado al límite de la frontal. El árbitro señala falta fuera del área, en primera instancia. El VAR, al revisar las imágenes, le comunica que el contacto que produce la falta acontece en la pierna izquierda del jugador del Getafe, que aún se encuentra dentro del área, por lo que, como se establece en la Regla 14, se debe señalar penalti. El CTA considera correcta la intervención del VAR y el cambio de decisión del árbitro. Al tratarse de una cuestión meramente geográfica, no es necesario acudir al monitor, lo que agiliza el procedimiento y garantiza la aplicación precisa del reglamento", sentencia sobre un hipotético toque de Giovani Lo Celso a Dakonam Djené que no muestra claramente ninguna repetición y que, en realidad, parece más un tropiezo con su propio pie de apoyo del defensor visitante.