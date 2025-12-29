Hasta cinco ausencias marcan el inicio de la última semana del año

Peque y Suazo se suman a las ausencias de una de las últimas sesiones de este año 2025; llegando a ser cinco bajas antes de afrontar el partido frente al Levante UD

El Sevilla FC ya ha vuelto al trabajo tras unas pequeñas vacaciones debido a las fechas navideñas. El año no se pudo cerrar de la mejor manera posible, ya que una eliminación copera y la derrota en el Bernabéu supusieron el fin de un 2025 negativo para el equipo hispalense. El conjunto sevillista se salvó en las últimas jornadas de un descenso que pudo haber tenido consecuencias muy negativas para una entidad que, hasta hace dos años, se encontraba peleando en las estancias finales de competiciones europeas. Almeyda quiere cambiar el rumbo de todo esto y, para ello, es sabedor que el inicio de año debe ser el prioritario.

El primer equipo hispalense ya regresó el pasado domingo por la tarde, cuando se pudo ver el regreso de César Azpilicueta a los entrenamientos. El navarro no pudo formar parte de este final del 2025, tras sufrir en el final de una sesión una lesión en los aductores del muslo izquierdo, hecho que provocó que no pudiese estar en los duelos frente al Real Oviedo, Deportivo Alavés y Real Madrid. También hay que sumar a esta lista el extremo suizo Rubén Vargas, que realizó algunas apariciones en solitario, y los dos participantes de la Copa África, tanto Akor Adams como Chidera Ejuke.

En la sesión de este lunes, se han visto a dos nuevas ausencias reseñables, como son Peque y Suazo. El catalán estuvo presente en la sesión de este domingo, pero no ha sido uno de los que ha formado parte del día de hoy. El chileno, por su parte, tampoco estuvo en el entreno realizado este fin de semana, por lo que habrá que esperar novedades al respecto de sus respectivas situaciones.

Con el Levante UD como aparición antes de la llegada de los Reyes Magos, el equipo espera tener un regalo adelantado en forma de tres puntos, con todo lo que eso implica para una entidad que quiere empezar de la mejor manera el año 2026. A todo esto hay que sumar el comienzo de un nuevo mercado invernal, que habrá que ver si puede reforzar a una plantilla que necesita ciertos refuerzos para acometer la posibilidad de poder luchar por otras cotas más allá de la permanencia. También habrá que ver ciertas posibles salidas, con jugadores como Rubén Vargas o Juanlu Sánchez como protagonistas del cartel. El sevillismo espera impulsos positivos, y Almeyda pretende vestirse de Rey Mago para poder regalarles la primera victoria del año.