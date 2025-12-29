Vuelve el jefe del Sevilla, interés por Valentín Gómez, los brindis de Gavi y Enrique Cerezo, Raúl y Torres... las portadas del lunes 29 de diciembre

El regreso de Azpilicueta en la vuelta al trabajo del Sevilla FC y el cotizado defensor del Real Betis comparten protagonismo con varias entrevistas a nivel nacional y con la disputa de una nueva jornada de liga en Portugal

El repaso a las portadas de los principales periódicos deportivos en este lunes, día 29 de diciembre de 2025, deja la vuelta del líder de la defensa del Sevilla FC, César Azpilicueta; y el interés de numerosos clubes por Valentín Gómez, joven jugador del Real Betis que no para de crecer desde su llegada el pasado verano. También el brindis de Gavi, que lucha por dejar atrás sus problemas físicos para volver a brillar en el, FC Barcelona; el de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, quien quiere títulos; o el de Juan Bernat, futbolista del Bayern de Múnich que está pasando en Valencia estos días de fiesta.

'El jefe está de vuelta' es el titular de la portada de hoy en ESTADIO Deportivo, con el regreso de Azpilicueta, ya recuperado de su última lesión, en la vuelta al trabajo del Sevilla FC después de las vacaciones navideñas. Su regreso llega justo cuando Marcao Teixeira ha sido castigado con seis partidos de sanción y sin noticias aún sobre la recuperación de Tanguy Nianzou, que también se dejó ver con el grupo. Además, en la primera página de ED también puede leerse un 'Valentín Gómez tiene novias'; pues el rendimiento del joven defensa argentino ya suscita interés en las grandes ligas europeas y lo convierten en un futuro filón económico para el Real Betis.

En la prensa nacional, Marca abre con una entrevista a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, en la que muestra su ambición de cara a 2026 y niega cualquiera de los discursos conformistas atribuidos a Diego Pablo Simeone: "Ganar títulos siempre ha sido una prioridad". Por su parte, en AS han juntado a una leyenda colchonera, Fernando Torres, y a otra máxima celebridad del Real Madrid como es Raúl González. "Esta selección ilusiona mucho", coinciden los exdelanteros y actualmente entrenadores, de cara a las expectativas con España de cara al Mundial que se celebrará el próximo verano en Canadá, Estados Unidos y México.

En cuanto a la prensa de Cataluña, el principal nombre propio es el de Gavi, que ha concedido entrevistas que dan como tema de apertura tanto Mundo Deportivo como Sport. "Volverá el Gavi de siempre" y "No hay que relajarse". En L'Esportiu, en cambio, destacan a Raphinha Dias, 'El líder que hace de todo'. Además, en el diario valenciano Superdeporte hablan con Bernat: "Me quedan muchos años de fútbol". En cuanto al país vasco, las cabeceras de MD informan de la falta de gol en la Real Sociedad y del 'Tirón Champions' que ha tenido San Mamés para el aumento de su afluencia media de espectadores.