Avances en la negociación con Alexis Sánchez: precontrato a la vista por dos años

El Inter de Porto Alegre se afianza como la gran opción del chileno una vez acabe la temporada en el Sevilla, aceptando las exigencias del futbolista y estudiando ya la posibilidad de atarlo con un precontrato; Fernando Reges también podría regresar al 'Colorado' tras su grave lesión de rodilla

Alexis Sánchez no continuará en el Sevilla Fútbol Club la próxima temporada y no es algo que pueda sorprender a la afición nervionense. El delantero chileno firmó el pasado verano por una temporada, hasta el 30 de junio de 2026, tras rescindir su contrato con el Udinese y con una ficha baja ante su interés de prolongar su carrera en el fútbol europeo. Sin embargo, todo apunta a que estos seis meses de 2026 serán los últimos del 'Niño maravilla' en el fútbol europeo pues a sus 37 años recién cumplidos el físico ya da para lo que da y hay clubes de Sudamérica interesados en hacerse con el chileno y pagarle un sueldo mayor.

Así, hace unos días desde Brasil salían informaciones que hablaban de que clubes como el Inter de Porto Alegre y el Corinthians habrían recibido el ofrecimiento de los servicios del futbolista del Sevilla que a partir del 1 de enero puede negociar libremente con cualquier otro club al quedarle tan solo seis meses de contrato con la entidad de Nervión. Y parece que la opción del equipo de Beira-Rio es la que avanza con pasos firmes en el futuro del todavía sevillista.

Las mismas informaciones hablaban de que las exigencias de Alexis Sánchez para abandonar el fútbol europeo después de casi dos décadas serían de en torno a los 530.000 reales mensuales, al cambio unos 83.000 euros al mes, y según las últimas actualizaciones que llegan desde Brasil parece que el Inter está dispuesto a asumirlas, de ahí que haya avanzado en las negociaciones con el representante del de Tocopilla. Incluso se habla de la posibilidad de que Alexis Sánchez se comprometa con el 'Colorado' más pronto que tarde firmando un precontrato de cara al próximo mes de julio, según el periodista Lucas Collar.

Además, el contrato de Alexis con el Inter incluiría una prima de fichaje al llegar gratis que ascendería su salario hast los 750.000 reales, al cambio casi los 120.000 euros al mes dentro de un contrato de dos años de duración, por lo que Alexis se aseguraría seguir en activo hasta los 39 años.

Rumores de una posible vuelta de Fernando

Al mismo tiempo que se producen las negociaciones con los representantes de Alexis Sánchez para llevarlo a Porto Alegre, el 'Colorado' mantiene también abierto el posible regreso del exsevillista Fernando Reges, que el pasado mes de agosto rescindía su contrato el Inter tras sufrir una grave lesión de rodilla: la rotura del ligamento cruzado posterior.

Sin embargo, el Inter siempre ha dejado la puerta abierta a su posible regreso si se veía en condiciones y en los últimos días ha habido contactos aunque de momento, no hay acuerdo en las concidiones del nuevo contrato. Fernando Reges estaría solicitando un salario similar al de Alexis Sánchez, en torno a 550.000 reales al mes por un año de contrato así como alguna prima en caso de ganar algún título, así como distribuir los dos millones del contrato anterior en este nuevo.